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溫柔丈夫性情大變讓她驚覺不單純 一查背後竟深埋殺人計畫

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本太太發現丈夫個性突然惡化，一追查才發現與欠債和外遇有關。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本太太發現丈夫個性突然惡化，一追查才發現與欠債和外遇有關。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

有時夫妻的感情變調，除了個人的性格因素外，也可能是因為有了外遇，或是經濟上的壓力，導致其中一方突然性情大變。近來日本媒體，就有這樣的一則感情糾紛。

根據日本媒體「FRaU」報導，一位化名真帆的40歲女性，25歲時曾經結過一次婚，並在三年後生下小孩。然而當時的丈夫卻對小孩子百般挑剔，覺得嬰兒哭聲很吵，還嫌餵食乳母這件事情很噁心，於是雙方協議離婚，小孩由真帆照顧。

真帆30歲時，另外遇到一位也離過婚的35歲男性。對方當初是因為患有「無精子症」，因此和前妻離婚。由於男方渴望有小孩，正好與真帆一拍即合，兩人決定再婚。結婚後的十年間丈夫都非常溫柔，一家人過得相當幸福。

然而就在一年多前，丈夫卻突然性情大變，對待母子的態度越來越差，還有動粗的家暴狀況。於是真帆決定委託徵信業者調查，發現丈夫有外遇的嫌疑，而外遇對象竟然還是真帆過去的同學。由於對方至今仍常和真帆保持聯繫，因此知道是她的時候，讓真帆大感意外。

此外更讓真帆震驚的是丈夫以小孩要上學、補習等名目，向家族的人到處借錢，欠下好幾百萬日圓的債務，但那些款項最終都不知道被花到哪裡。而為了能夠還債，丈夫甚至還想過殺人計畫，想殺害真帆詐領保險金。這些真相讓真帆完全無法接受，最終只能再走向離婚一途。

丈夫 日本 離婚

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