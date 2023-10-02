沖繩居酒屋「禁外國客入店」惹議 店家喊冤：沒有歧視的意思

疫情解封後，國際觀光漸漸復甦。特別是疫情前觀光本來就發達的日本，更是迎來許多國際觀光客回流。不過近來在日本沖繩，卻傳出有店家不願意接待外國觀光客，甚至還有直接在門口公告，禁止非日本客入店的行為，因而引發爭端。

根據日本媒體「沖縄タイムス」報導，發生爭議的居酒屋位於沖繩縣那霸市。店家主張因為人手不足，內、外場各只有一個人在顧，而且又不會英文的關係，所以從一年前左右開始，就貼出了相關公告，禁止非日本遊客入店，過去也實際拒絕過外國客人。

報導指出，經營者不可單純以國籍為由，拒絕外國人進到店家內。1999年，靜岡一間寶石店曾因為拒絕外國遊客入店，遭到當地法院判處賠償。不過這次的沖繩店主強調，他們是實在沒有餘力顧及外國遊客，才會選擇這樣的作法，並沒有歧視的意思。

由於觀光復甦，沖繩的觀光客日益增加中，因此有那霸市民看到這則對外國人不友善的公告後，聯絡了當地的觀光單位。經過多次協調勸說，店家才以「公告上的說明有誤」為由，總算是撤下了這份告示。