韓國9兆大撒幣刺激生育無效 給台灣什麼教訓？

韓國蟬聯多屆全球生育率最低的國家，雖說今年轉由台灣墊底，但窘況可謂不相上下。身為2023年全球生育率最低的台灣，眼看韓國為提高生育率，各種撒錢出招，卻統統失敗，不禁讓人擔心，提高生育率真的無解嗎？

30年前恐怕難以想像，韓國會淪為生育率墊底的國家，更有專家悲觀預測，韓國未來可能是第一個因「生不如死」而消失的國家。

而台灣，今年上半年出生人數創下新低，美國中央情報局最新預測也指出，2023年台灣育齡婦女總生育率（TFR）1.09，輸給南韓的1.11，直接墊底。

因此，對台灣來說，韓國恐成警示。

2022新生兒總數首度跌破25萬

根據韓國8月30日最新數據，2022年新生兒總數為24萬9000，是1970年有紀錄以來，首次跌破25萬，TFR下滑至0.78創新低，各城市中，又以首爾的0.59奪下最後一名。

韓國「高齡化社會與人口政策」早在2006年就已啟動，至2020年已投資380.2兆韓元（約新台幣9兆元），有如天文數字的補貼金額，卻遭批「搔不到癢處」。

該計畫以五年為一階段，滾動式推動包括嬰幼兒保育、教育費用支援、帶薪育兒假、彈性辦公環境、增加公家幼兒照護機構、新婚夫婦住房貸款補貼，以及不孕治療等多項補助。雷聲大，雨點小的原因在於，這些政策成效缺乏監督，且難以滿足民眾實際需求，如公共幼兒園數量依舊不足、嬰幼兒照護支援未涵蓋小學以上，對減緩女性因育兒中斷職業成效有限。

另外，受韓國職場風氣影響，育嬰假申請比例低迷，根據美國智庫韓國經濟研究所（KEI），2020年符合申請育嬰假資格的女性占比為63.9％，男性占比僅3.4％，相較日本的女性81.6％、男性12.7％，落差頗大。

韓國「高齡化社會與人口政策」缺乏監督，對減緩女性因育兒中斷職業成效有限。遠見記者魯皓平／攝影

狠砸9兆其實遠遠不夠？

尷尬的是，韓國刺激生育政策的預算不但「沒花在刀口」，相較其他OECD國家，根本不算大手筆。

菲律賓每日詢問報網（INQUIRER.net）報導，韓國高齡化社會與人口政策總統委員會會長羅卿瑗（Na Kyung-won）指出，2015年，OECD國家養育相關支出的GDP占比平均達2.4％，法國、瑞典、挪威、芬蘭達3％，韓國僅1.4％。她補充，與生育直接相關的支出，如不孕症治療、嬰幼兒照護的占比更少，「國家要針對看不到成效的無效支出深刻反省。」

羅卿瑗以匈牙利政府的生育津貼舉例，2019年，匈牙利推出「撒幣計畫」，提供已婚夫妻1000萬福林的貸款，相當於約3680萬韓元，且不限於育兒領域，可自由運用。若夫妻五年內生育一孩，利息全免且每月還款可暫停三年，生育第二孩可再延後三年，生育三孩的話，可以全額抵免貸款。

這項重金補貼占匈牙利GDP的4.8％，羅卿瑗指出，「考慮到韓國的GDP，需提供每對夫妻約2億韓元，才能看到一些成效。」

根據尹錫悅政府今年1月祭出的最新生育補貼，養育1歲以下兒童，每月每戶補助70萬韓元，2歲以下則是35萬韓元。2024年起，補助費用將上調至100萬和50萬韓元。對比之下，當前補助對高經濟負擔的韓國社會來說，略顯無力。

生了不敢養？韓國「幽靈嬰兒」震驚國際

而美國媒體《大西洋》（The Atlantic）報導，生小孩後的養育支出，如首爾地區高昂的房價、競爭激烈的就學環境，以及不利養育的職場環境，甚至是近年逐漸對立的「性別戰爭」，都迫使許多韓國民眾，尤其韓國女性，對生孩子退避三舍。

不過，兼顧工作與家庭生活，並非全然不可解，KEI數據顯示，近年許多女性勞動力參與比例高的OECD國家，多有較高生育率，凸顯友善且支持的政策，可望在生育率與女性賦權上取得雙贏。

從近年熱門電影《嬰兒轉運站》，以及震驚國際的「幽靈嬰兒」案件，可見韓國社會對養育嬰幼兒的環境非常嚴苛，導致「生了養不起」的憾事一再發生。

借鏡高社會福利的北歐國家，尤其以生育補貼好評聞名國際的丹麥，其政策包括「兒童支票」（The Child Cheque）方案，在孩童18歲前提供免稅補貼，前兩年每季為756美元，接著逐年遞減，當孩童滿15歲，會轉換為每月給付，約157美元的青少年津貼。

韓國生育率低迷的原因錯綜複雜，若一味「生娃給錢」，追求衝高數字，恐難有改善。面對這個世紀難題，韓國政府還需更完善且長久的補貼計畫。

（本文出自2023.09.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）