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機器狼嚇退熊！ 日本出招阻熊攻擊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
日本棕熊近年來攻擊人類的頻率逐漸上升，引發各界關注人類與野生動物的互動狀況。（Wikimedia Commons）
日本棕熊近年來攻擊人類的頻率逐漸上升，引發各界關注人類與野生動物的互動狀況。（Wikimedia Commons）

人口遷徙讓熊與人的接觸頻率增加，日本政府打算用假狼嚇走熊！由於日本年輕人逐漸往都市移動，導致許多鄉村人口減少，讓在山上的熊擴大棲地，且鄉村剩餘人口多為長者，而氣候變遷也讓熊愈難找到食物，也讓2021年光是北海道就有10人因熊攻擊喪命，日本政府還在思考如何根本性解決問題。

熊侵入人類領地

根據《英國廣播公司》報導，日本的鄉下近來愈來愈多政府採購「機器狼」，它有紅色的眼睛、灰色的皮毛，還會發出狼嚎聲，原本是農夫用來驅趕農場內的小型食肉目動物，但現在愈來愈多地方政府拿來防止熊入侵人類居住地。過去日本很少熊攻擊人，但近年來相關意外發生的頻率愈來愈高。

東京大學農業科技中心教授小池進介分析，由於日本的都市化與高齡化影響，大量年輕人前往都市生活，鄉村剩下的都是高齡長者，很多院子或是填地都已無力開發而荒蕪，人工的農田或造景逐漸變成野生動物的棲息地，因此熊自然也擴大棲地，與人類接觸的頻率因此上升。

氣候變遷食物減少

衛報》提到氣候變遷也讓日本棕熊的食物來源，如橡果與鮭魚的數量逐漸減少，熊需要移動到更多地方覓食，也讓人類比以前更容易遇到熊。2021年是近10年熊攻擊最致命的一年，有10人被熊攻擊死亡，加上小熊已經習慣人類車子、農具所發出的聲音，更不怕人類下，也讓都市邊緣開始有熊攻擊的案例。

在人口遷移、高齡化與氣候變遷的影響下，日本政府尚未找到全面性解決此問題的方法，目前僅以機器狼等物理手段防堵，政府也提醒民眾4月與9到10月是熊的活躍期，盼民眾注意。

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日本 氣候變遷 高齡化

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