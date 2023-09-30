直言「日本老人不友善」！外國YTR親揭2惡劣經驗：感受到了文化衝擊

各國風俗民情大不同，出國前應對當地文化有一定的了解，否則一不小心恐踩到地雷。外國一名YouTuber日前以「在日本經歷的文化衝擊」為題拍攝短片，親吐2件令她大翻白眼的經驗，直呼「日本的長者一點都不友善」，影片曝光後立刻掀起網友討論。

1996年出生的Yuna是名美國籍YouTuber，過去曾在大陸生活過，目前則住在美國，熟悉日文、中文及英語3國語言，而她經營的YouTube頻道「LocoYun（ろこゆん）」已累計超過25萬人訂閱。本月12日，Yuna上傳了一則短片親吐在日本經歷的文化衝擊，她認為在國外生活時，覺得年長者是這世上最善良的生物，但回到日本卻落差極大，直言「日本的老人相當不友善」。

Yuna在片中分享「2個惡劣經驗」，一日她搭乘電車時，因車廂內沒什麼人，她便選了一個位置站著，不料搭車過程中，她卻突然被一旁的老太太推開，Yuna嚇得當場詢問對方「為什麼不開口請我讓開就好？」，沒想到老太太卻理直氣壯地稱「因為我小聲提醒的話，妳也聽不到吧？」，詭異的邏輯讓Yuna相當困惑。

另一次則是Yuna在滑手機時，突然被附近的一名老爺爺喝斥，老爺爺疑似認為手機的電波會危及到他的安全，因而憤怒的大聲指責。Yuna無奈的表示，當下她被嚇了一大跳，且老爺爺說話的速度太快了，根本聽不懂他說了些什麼，詢問對方後反遭斥責，讓她完全摸不著頭緒。

因為有2次大翻白眼的經驗，讓Yuna認為日本的長者不是很友善，但她也在片中澄清，雖然有過不好的經驗，但卻不能因此以偏概全，她仍相信並不是所有的年長者都是這樣的，一定還有親切待人的高齡者存在，並在最後呼籲其他年輕人們，繼續加油、努力生活。

影片曝光後掀起熱議，部分日本網友也產生共鳴，「從事服務業的我很有感，善良的長者與蠻橫的長者有很大的差異」、「外國的老人確實都很友善」、「隨著年齡增長，大概可以分成兩類，一種是非常善良的人，另一種則是完全不善良的人」。也有人持不同看法，「這是個人的問題，而不是『老年人』的問題」、「年輕人也是有心術不正的傢伙存在啊」。