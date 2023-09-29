韓國簡約慶祝成風 婦女：傳統中秋如「新抱受難日」

中秋節是東亞及東南亞多國的傳統節日。韓國人與華人一樣今年在9月29日慶祝中秋，不同的是當地自農曆八月十四日起設有一連3天的公眾假期，民眾可盡情歡度佳節。但有韓媒9月18日報導，現時當地遵從傳統過節的家庭已成少數，更有女士形容中秋是「新抱受難日」。

韓國將中秋節稱為「秋夕」（추석），與農曆新年和端午並列為三大節日，2023年連同週末、建國紀念日及韓文日，一連有6天假期之多。

中秋祭祀

秋夕最重要的活動並非賞月，而是祭祖。當地人會預先到祖先墳前掃墓，並獻上祭品祭祀，表達追思與感激之情。民眾亦會在當天一早着上新衣，在家中舉行祭祀。他們會奉上以今年收成的新米製成的飯、米酒和松餅，並在儀式結束後一同享用。

特色食品

松餅又名松片，是韓國秋夕的傳統小吃。與中國月餅不同，松餅大都呈半月或新月形，因韓國傳統相信由半月轉圓才是進步，帶來圓滿和發展的意思。（韓國觀光公社網站）

松餅（송편）是秋夕的代表性食品，是一種以米粉糰糅合的年糕，配以芝麻、紅豆、栗子等餡料製成，人們會在餅上放置一片松葉再作蒸煮，令松餅散發松葉清香。

除了松餅之外，韓國人還會享用以各種海鮮、肉類、蔬菜切碎製成的煎物拼盤，佐以傳統酒品，與親朋好友共慶中秋。

祭祀家庭成少數 韓媒：時興「簡約過節」

韓國《中央日報》18日報導，一份針對20至50歲人士、訪問約4,000人的民調顯示，僅有43.7%受訪者表示家裏今年會舉行中秋祭祀，56.4%並無計劃。

報導指，這個現象的成因非常複雜，理由可能包括社會氣氛改變，人們愈來愈不受傳統束縛。有分析指，回鄉過節的習俗在新冠疫情時經已減退，人們無法與家人聚首，自然暫停祭祀，此後他們便習慣了「簡約過節」，不再恢復往時習俗。

新抱「受難日」

各處鄉村各處例，時至今日，韓國秋夕和中國的中秋習俗頗有不同。有嫁到韓國的女士在網誌上形容，中秋和農曆新年是韓國新抱的「噩夢」，因為應節所需的食品，習慣上住由女性為家庭準備。

她表示，上面提到食材豐富的各式煎物，便是由她們依照傳統，盤坐地上用爐煎成的。由於過節菜式繁多，不能讓要逐件煎成的煎物佔去主爐空間，婦女需要兩、三小時去製作，加上姿勢並不舒適，令秋夕在不少當地婦女眼中，都是艱辛工作。

《中央日報》引述當地婦女稱，她們家中原先每年都會在中秋依照傳統舉行祭祀，直至家婆3年前拒絕照辦，家人決定召開家庭會議，一致認同女性準備祭祀桌時，會承受不必要痛苦，因此決定「精簡」傳統，改為只外出吃飯應節。

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文章授權轉載自《香港01》