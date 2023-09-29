男乘客1動作就踩雷！日本「痴漢冤罪」影片爆紅 網抖：最可怕的鬼故事

電車是許多日本人的通勤工具之一，但過去因多次傳出騷擾事件，而讓部分乘客提高警覺。近日，一段以「痴漢冤罪」為題的短片在日本掀起討論，影片中的男乘客因「1個舉動」被隔壁的女乘客指控性騷擾，無論他如何澄清都被他人當作「惡狼」，寫實感滿滿的劇情也讓日本網友們瑟瑟發抖，更有人形容「這是我看過最可怕的鬼故事」。

本月15日，日本創作團隊「CONECO FILM」於短片平台TikTok上傳短片「痴漢冤罪」，從影片可見，在電車行駛過程中，一名女乘客因睡著了而不慎將頭靠到隔壁男乘客的身上，男乘客見狀便將她的頭挪開，不料女乘客一醒來就覺得「不太對勁」，一抬頭就指控男子是癡漢，更質問「你剛剛碰到我了對吧？」，讓對方相當錯愕。

女乘客認為男子觸碰她的行徑已涉及性騷，便勇敢地在電車上為自己的權益發聲，但男子卻對突如其來的指控感到相當冤枉，為了自證清白而不斷說明事發經過。一旁的路人也「見義勇為」，有人上前詢問女乘客的狀況，其他乘客則將該名男乘客攔下，要求他解釋清楚，還有民眾立刻拿手機出來拍，將這場「電車糾紛」全程記錄。

被控伸出狼爪的男乘客多次解釋、試圖證明自己是無辜的，但車廂內幾乎沒有人願意聽他說的話，因不滿遭到誣陷，且擔心可能造成自己 社會性死亡【社會性死亡】簡稱社死，指的是人被社會忽視、孤立或隔離。 ，使男乘客的情緒越發激動，不僅對女乘客咆哮「請妳把話說清楚，不要再說謊了！」，更一度衝到她的面前。失控的舉動也造成反效果，男子立刻被其他乘客抓下車，而女乘客則留在車廂內啜泣，還痛批男子的行為差勁。

短片曝光後立刻在日本網路掀起討論，因劇情太過寫實，讓網友忍不住驚呼，「這是我這輩子看過最可怕的鬼故事」。許多人看完影片後也有感而發，「好意卻被當成加害者，真的很可怕」、「這是真實故事嗎？」、「這太恐怖了，（被誣陷）之後連電車都不能坐了」、「太寫實了啊」、「我無法肯定這樣的事情不會發生在生活中，這情形是最可怕的了」。

其他網友也提出可能的挽救方式，「但如果真的發生這種事的話，是不是別碰對方，直接走人會比較好？」、「從這種意義上來看，真的很希望車廂內有監視器」。也有人擔心影片會產生誤導，雖然片中的劇情是一起誤會，但仍支持受到侵犯的女性應勇敢站出來，不該容忍他人的惡意騷擾。