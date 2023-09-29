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男乘客1動作就踩雷！日本「痴漢冤罪」影片爆紅 網抖：最可怕的鬼故事

聯合新聞網／ 綜合報導
一段以「痴漢冤罪」為題的短片在日本網路上掀起討論。圖／取自TikTok影片
一段以「痴漢冤罪」為題的短片在日本網路上掀起討論。圖／取自TikTok影片

電車是許多日本人的通勤工具之一，但過去因多次傳出騷擾事件，而讓部分乘客提高警覺。近日，一段以「痴漢冤罪」為題的短片在日本掀起討論，影片中的男乘客因「1個舉動」被隔壁的女乘客指控性騷擾，無論他如何澄清都被他人當作「惡狼」，寫實感滿滿的劇情也讓日本網友們瑟瑟發抖，更有人形容「這是我看過最可怕的鬼故事」。

本月15日，日本創作團隊「CONECO FILM」於短片平台TikTok上傳短片「痴漢冤罪」，從影片可見，在電車行駛過程中，一名女乘客因睡著了而不慎將頭靠到隔壁男乘客的身上，男乘客見狀便將她的頭挪開，不料女乘客一醒來就覺得「不太對勁」，一抬頭就指控男子是癡漢，更質問「你剛剛碰到我了對吧？」，讓對方相當錯愕。

女乘客認為男子觸碰她的行徑已涉及性騷，便勇敢地在電車上為自己的權益發聲，但男子卻對突如其來的指控感到相當冤枉，為了自證清白而不斷說明事發經過。一旁的路人也「見義勇為」，有人上前詢問女乘客的狀況，其他乘客則將該名男乘客攔下，要求他解釋清楚，還有民眾立刻拿手機出來拍，將這場「電車糾紛」全程記錄。

被控伸出狼爪的男乘客多次解釋、試圖證明自己是無辜的，但車廂內幾乎沒有人願意聽他說的話，因不滿遭到誣陷，且擔心可能造成自己社會性死亡【社會性死亡】簡稱社死，指的是人被社會忽視、孤立或隔離。，使男乘客的情緒越發激動，不僅對女乘客咆哮「請妳把話說清楚，不要再說謊了！」，更一度衝到她的面前。失控的舉動也造成反效果，男子立刻被其他乘客抓下車，而女乘客則留在車廂內啜泣，還痛批男子的行為差勁。

@coneco_film_

【ダメ、絶対！】#痴漢冤罪#電車迷惑行為#電車あるある#集団心理#四面楚歌#おじさん不利#被害妄想#ショートドラマ#映画#ショートフィルム#こねこフィルム こねこフィルム企画Vol,23 『痴漢冤罪』 出演： 半田周平 吉岡優希 鳥居功太郎 梅田誠弘 風吹ケイ 西藤圭祐 赤間麻里子 池田朋弘 彩雪 中川朋香 橋垣美佑 企画： 三野龍一 撮影： 川口諒太郎 録音： 平尾萌夏 ヘアメイク： 大西彩瑛 三野花純 デザイン： BABE 製作・運営： Boopy ALPHA Entertainment 株式会社 ONE VOW FILMS JAPAN こねこフィルム企画・プロデュース： MINO Bros.

♬ オリジナル楽曲 - 【こねこフィルム】 - 【こねこフィルム】

短片曝光後立刻在日本網路掀起討論，因劇情太過寫實，讓網友忍不住驚呼，「這是我這輩子看過最可怕的鬼故事」。許多人看完影片後也有感而發，「好意卻被當成加害者，真的很可怕」、「這是真實故事嗎？」、「這太恐怖了，（被誣陷）之後連電車都不能坐了」、「太寫實了啊」、「我無法肯定這樣的事情不會發生在生活中，這情形是最可怕的了」。

其他網友也提出可能的挽救方式，「但如果真的發生這種事的話，是不是別碰對方，直接走人會比較好？」、「從這種意義上來看，真的很希望車廂內有監視器」。也有人擔心影片會產生誤導，雖然片中的劇情是一起誤會，但仍支持受到侵犯的女性應勇敢站出來，不該容忍他人的惡意騷擾。

日本 痴漢 車廂 性騷擾 TikTok 監視器 影片

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