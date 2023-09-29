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人間悲劇！年輕夫婦服毒亡留3子女 死前拍片曝驚人內幕

香港01／ 撰文/布萊恩
印度一對年輕夫婦在家中服毒自殺，死前拍攝影片講述輕生原因。示意圖/ingimage★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
印度一對年輕夫婦在家中服毒自殺，死前拍攝影片講述輕生原因。示意圖/ingimage★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
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倫常悲劇！印度發生駭人命案，一對年輕夫婦在家中服毒自殺，更在死前向年幼子女預告他們即將死去。2人死前拍攝影片講述輕生原因，透露妻子於家中被2名男子輪姦數小時，並提到疑犯名字。子女按父母吩咐把影片交予警察，警方事後拘捕涉事男子，以「輪姦」及「教唆自殺」罪名提出刑事訴訟，當局亦把死者3名子女送到寄宿學校，並提供援助。

綜合當地媒體報導，死者為印度北方邦的30歲男子與27歲女子，他們育有3名子女，包括8歲和6歲兒子，以及1歲女兒。夫婦於凌晨服毒，並於9月22日早上子女準備上學時，告訴子女他們已服毒並將會死亡。

2人死前拍攝影片講述輕生原因，指妻子於9月20日、9月21日晚上，在家中被2名男子輪姦數小時，並提到涉事男子名字。子女按照父母吩咐把影片交予警方，警方隨即拘捕涉事男子，其中1人只有17歲仍未成年，正依「輪姦」及「教唆自殺」罪名提出刑事訴訟。

警方初步調查指出，是次輪姦事件與夫婦出售土地房產有關，其中1名任職地產經紀的45歲疑犯，安排以50萬盧比（約4.8萬港元）價格出售該對夫婦房產，較市價高，之後2名疑犯到夫婦家中慶祝，其間丈夫喝醉酒，2名疑犯則輪流性侵了其妻子。

案件引起當局關注，事後把死者的3名子女送入寄宿學校，並提供援助，將詳細調查案作，待有證據後會起訴涉案人士。

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文章授權轉載自《香港01》

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