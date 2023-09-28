正妹遭同居男友家暴達23分鐘致死 凶嫌：想讓她回到原來的樣子

日媒《NTV》報導，日本千葉縣一名22歲男子「小松凱人」因痛毆24歲的女友「齋藤瑞希」長達23分鐘，並任已重傷的齋藤在公寓內而未就醫，以致女友在兩周後被發現死於全身瘀傷，但屍檢結果的死因不明，警方正在調查齋藤死亡的細節。

日本警方稱，小松曾涉嫌多次毆打齋藤水樹，最後一次發生在9月10日。傷痕累累的齋藤於24日在小松凱人的公寓內被發現，送往醫院後被證實死亡。雖然齋藤疑似遭毆打致死，但司法屍檢結果卻顯示，對於的死因「尚不清楚」，齋藤的全身明顯都有瘀傷，包括她的臉部和頸部。

小松則在口供中承認毆打齋藤，他痛毆齋藤長達23分鐘。在齋藤重傷後，也未陪同她就醫，直至女友昏迷不醒才發現自己闖下大禍，在兩周後主動報警並自首。據日本《朝日電視台》26日報導，小松向警方說，因為多次看到齋藤在做「危險的事」、「我想讓她回到原本的樣子」，才動手施暴。

日媒報導，曾與凶嫌共事的同事表示：「凶嫌的確給人很恐怖的感覺」、「一開始以為他很友善，但不知道他何時會突然激動暴怒」，並指稱小松習慣以言語騷擾女性，同事也曾經報警引起警方關切。

圖為凶嫌小松凱人。擷自日媒

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