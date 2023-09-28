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班機停飛！已婚機師在裸女胸前吸出可樂 執勤前開毒趴向空姐炫耀

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為麥克向空姐同事發送的性愛毒趴過程簡訊。擷自《太陽報》
圖為麥克向空姐同事發送的性愛毒趴過程簡訊。擷自《太陽報

紐約郵報》報導，英國航空（British Airways）一名已婚男性機師麥克·比頓（Mike Beaton）的行為超誇張！他在執勤前一天瘋狂參與了一場性愛毒趴，事後還跟空姐同事炫耀其過程，麥克的行為導致該原欲執勤的航班停飛，並損失120萬美元（約3840萬元台幣），目前英航已將他解雇，並等候調查中。

麥克已婚、並育有一子，在欲從南非約翰尼斯堡飛往英國倫敦的執勤任務前晚，參加一場性愛毒趴，不僅如此，他表示自己從一名裸女的胸前吸出可樂，根據《太陽報》報導，麥克當晚沉迷於酒、毒品和女人之間，事後還傳簡訊給空姐友人，吹噓自己多麼厲害，還自嘲：「我一直是一個非常頑皮的男孩。」

由於麥克自己走漏消息，當班的機組人員向上級報告麥克的行為後，英航決定取消飛往希斯洛機場、長達12小時的航班，此舉使英航損失120萬美元（約3840萬元台幣）。麥克立即被停職，隔日成為乘客飛回家，由於在機場接受藥物測試失敗，隨後已被解雇。

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機師 毒趴 性愛

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