不怕屁孩恐攻！壽司郎1.5公尺大螢幕重現「迴轉壽司」更衛生

年初曾經發生屁孩「壽司恐攻（寿司テロ）」，造成商譽大受影響的知名壽司業者「壽司郎」，為了防止類似的案件發生，選擇撤下過往由轉盤運送餐點，讓客人看到想吃的品項，就直接拿的服務，讓不少饕客大嘆可惜。不過近來，日本壽司郎推出了另一項服務，在兼顧衛生之下，又重現了迴轉壽司服務的精神。

根據日本媒體「朝日新聞」報導，壽司郎在本月27日，開始在部分分店試用最新的大螢幕點餐功能。有別於過往的螢幕點餐，這次不只顯示器尺寸更大（約長1.5公尺、寬0.5公尺），而且上頭還有各種壽司品項，慢慢從河道滑出來的畫面。如果看到什麼喜歡的商品，就能直接點選，等待送餐即可，重現迴轉壽司的概念。

由於新冠肺炎疫情以來，在習慣許多防疫措施下，也無形中提升了一般顧客的衛生意識。因此壽司郎官方想到可以藉由著數位科技，重現迴轉壽司的樂趣，提供顧客更滿意的服務。

這項服務處於試驗階段，目前只有新宿西口店（位於東京都新宿區）、江坂店（位於大阪府吹田市），以及十月會在天白燒山店（位於名古屋市天白區）三家分店裝設。如果獲得不錯的評價，或許有望看到越來越多分店，引進這項服務。