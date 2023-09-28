快訊

日本版博愛座之亂！嗡嗡大使炎上事件

教師節禮物二樣情！部分縣市遭爆「歧視」待遇 代理代課教師領不到

施工誤觸電線導致全村停電 英男逃過一劫「收93萬帳單」傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
史台普斯不小心挖斷電線導致全村停電，沒想到竟要支付93萬的帳單。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
史台普斯不小心挖斷電線導致全村停電，沒想到竟要支付93萬的帳單。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

英國一名男子在花園安裝柵欄，沒想到卻誤觸電線，導致全村停電。男子因為觸電差點沒命，雖然後來幸運撿回一命，卻得付高達2.4萬英鎊（約93萬台幣）的帳單

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，2022年12月1日，因為家人的花園柵欄被車撞壞，於是史台普斯（Mark Staples）到姐姐家幫忙裝修。當時他拿鑿子朝花園的地面挖了10公分，沒想才挖沒多久，地面就傳來一聲巨響，甚至有火花和濃煙。

當時史台普斯下意識鬆開斷路器的把手，原來他不小心挖到地底的高壓電線，導致爆炸，他的鑿子甚至因此黑了一半。這次爆炸差點害史台普斯沒命，不過幸運的是他毫髮無傷、完全沒事。

沒想到不久之後史台普斯收到了一張帳單，原來當天他不小心挖斷電線以後，造成當地1368戶住戶停電，工程師花了10個小時才恢復供電，因此要求他支付2.4萬英鎊的修繕費用。

史台普斯說他因為這件事患了創傷後壓力症候群，一開始他還以為是惡作劇，沒想到電信公司竟真的要求他那麼多電費。史台普斯無奈地說，雖然大家都說他活下來是個奇蹟，但一想到活著要面對高額帳單就覺得壓力很大。他認為自己根本不是刻意破壞電線，不需要支付這筆錢。

英國電力網路公司發言人表示，公司向史台普斯要求的只有材料費和人工成本。史台普斯在施工前應該要使用電線避讓工具，電力公司對他的索賠是符合法規和正常程序的。

帳單 停電 爆炸 創傷後壓力症候群

延伸閱讀

吃冰淇淋「1尋常要求」被多收錢 她怒留1星負評：根本詐騙

影／夢幻工作！住套房免房租、Buffet盡情吃 她在郵輪工作存下大筆存款

影／夫妻這樣睡感情更好 她分享「北歐睡覺法」網友狂讚

女子分享獨特工作經驗 連空軍一號都得聽她的

相關新聞

孝女辛苦照顧坐輪椅的母親一年 卻換來各種嫌棄還慘遭毒打

現代社會逐漸走向高齡化趨勢，老年人的長照該怎麼處理，成了普遍的社會問題。有時即使兒女願意照護家中長輩，但是在漫長的照護過程中，也有可能失去耐心，反而引發為家庭的糾紛。

施工誤觸電線導致全村停電 英男逃過一劫「收93萬帳單」傻眼

英國一名建商承作安裝柵欄，沒想到卻誤觸電線，導致全村停電。屋主因為觸電差點沒命，雖然後來幸運撿回一命，卻得付高達2.4萬英鎊（約93萬台幣）的帳單。

藥瓶內一團塑膠紙什麼用途？ 日藥廠指民眾常搞錯「最好快扔掉」

在購買許多玻璃瓶裝的藥品時，都會發現在打開蓋子後，裡頭常常都還會有一團塑膠紙隔著。儘管這是相當常見的狀況，但是關於這團塑膠紙真正的功能，很多人卻未必清楚，或者以為每次使用完畢後，都必須將取出的塑膠紙塞回去。近來終於有日本藥廠受訪，解釋這團塑膠紙的功用。

多數人都不知道！不只鍋子能煮雞蛋 行家曝1個熱水壺就搞定

「水煮蛋」料理起來方便又快速，是許多人的菜色首選，但煮蛋的方式百百種，到底怎麼煮最好？日前便有一名網友分享，他如何用水壺取代鍋子，煮出一顆漂亮的水煮蛋...

巴基斯坦爆大規模結膜炎感染 逾5萬6000所學校停課

巴基斯坦爆發大規模結膜炎感染。官員今天宣布，為遏制這波大流行，超過5萬6000所學校將從明天起全面停課至本週末為止

NASA打開歐塞瑞斯號樣本罐 發現「黑色塵埃、碎片」疑為小行星碎片

經過7年等待，美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家今天打開把小行星樣本帶回地球的太空探測器「歐塞瑞斯號」樣本罐，發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦