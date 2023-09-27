女子分享獨特工作經驗 連空軍一號都得聽她的

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聯合新聞網／ 綜合報導
羅伯森從28歲就開始擔任航空交通管制員。圖擷自每日郵報
羅伯森從28歲就開始擔任航空交通管制員。圖擷自每日郵報

英國一名航空交通管制員近期接受外媒訪問，分享自己的工作經驗，她曾經遇過各種緊張的情境，甚至遇過飛機引擎在空中失去作用，獨特的工作經歷令人印象深刻。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，52歲的羅伯森（Michele Robson）擔任航空交通管制員長達24年。她在1992年開始接受培訓，一直工作到2016年才離職。這段時間她負責指揮曼徹斯特、蘇格蘭和愛爾蘭上空的交通，就連空軍一號都要聽她指令。

她表示，雖然這份工作很高壓，但是她也體會到許多樂趣。有些乘客每次在飛機爬升的過程會覺得很擔心，但羅伯森總是能憑藉多年工作經驗冷靜地面對這些情況。

她也提到，飛機通常要重新調整飛行方向或重新降落時，都一定會確認飛機上有足夠的燃料，而且就算重飛也是在管制員的協調跟調度之下重飛，所以這類情況其實沒什麼好擔心的。

之前羅伯森也曾經歷過一次很恐怖的調度經驗，當時飛機一個引擎不能正常運作，情況十分危急，但她還是冷靜下來，利用之前受訓所學到的方式協助飛機降落到最近的機場。

因為這份工作，羅伯森需要跟英國航空的空服員合作，她認為這些空服員總是非常沉穩又專業。雖然她已經離職，但她仍認為擔任管制員是很棒的工作經驗。

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