染性病被丈夫怪罪…妻因「1習慣」知真相崩潰 網見結局全氣炸

幸福的婚姻人人稱羨，但並非所有人都擁有這樣的運氣。國外一名二寶媽訴說自己的處境，除了染上無法治癒的性病，丈夫也離家，她也道出來龍去脈。文章一出，引來不少網友同情，並痛批男方「人渣」。

據《鏡報》報導，國外一名二寶媽與丈夫結縭十年，丈夫經常出差。近期，她在瀏覽一個媽媽們專屬的臉書社團時，當中一則「給丈夫喝一杯放了瀉藥的茶，這樣他隔天就不會去看足球比賽」的貼文湧入不少留言，原PO表示，由於自己喜歡看留言，因此很仔細地瀏覽內容。

沒想到因為愛看留言的習慣，讓她驚覺被丈夫背叛。原PO發現自己的丈夫竟出現在一個女留言者的大頭貼照中，是一張兩人合照。她於是去看該名女留言者的個人資料，才發現丈夫有「雙重身分」，用了另一組名字和姓氏與對方結婚。「他們結婚兩年了，孩子大概14個月大」，原PO並說有寄信告訴小三，卻發現對方完全知道男方已婚。

如今，原PO已聘請律師打離婚官司，丈夫則離家和小三住在一起，而且以還有一個孩子要養為由，拒絕給贍養費，更威脅就算辭職也只會付最少的贍養費。原PO也在文中提到8個月前發現自己染上無法治癒的性病，丈夫還責怪她，說她對這段婚姻不忠，她崩潰說道「因為性病和孩子，我的生活難以重建」。

該名二寶媽的處境讓眾網友同情，並怒批男方行徑惡劣，也紛紛給予建議和鼓勵，「妳的遭遇令人心痛」、「妳要告他重婚罪」、「遺憾妳被丈夫傳染了性病，一定要讓他付出代價」、「他就是個人渣」、「那個小三跟妳丈夫一樣爛」、「拜託告他，要他為性病賠償，要他付贍養費、子女扶養費和至少一半的婚姻資產」。