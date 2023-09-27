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目標降溫1.5度！能源署：富國與中國應推動「零排碳」

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
太陽能發電與電動車發展取得佳績，讓石化燃料的使用跟著減少。(Photo by David Blaikie on Flickr used under Creative Commons license)
太陽能發電與電動車發展取得佳績，讓石化燃料的使用跟著減少。(Photo by David Blaikie on Flickr used under Creative Commons license)

富裕國家與中國應該承擔更多減碳責任！國際能源署(IEA)表示，透過發展電動車與太陽能已初步讓控制升溫得到成果，各國仍應加緊達成淨零排放，以便達到升溫低於攝氏1.5度的目標。

西方與中國都須努力減碳

據《亞洲新聞網》報導，IEA在報告指出，富裕國家必須在提前5年在2045年達到碳中和，中國應該加速減碳在2050年完成，才能達成升溫低於1.5度目標。

IEA署長比羅爾表示，由於太陽能發電量與電動車銷量創下歷史新高，符合IEA實現零排放目標的方向，他現在比兩年前更加「樂觀」。他並讚許美國、歐洲、中國與印度的政策，讓今年的潔淨能源投資可望提高4成，來到1.8兆美元，但要達到淨零排放，必須在2030年達到4.5兆美元，他說，「這是一項浩大的任務。」

報告提醒，在後疫情經濟反彈及俄羅斯入侵烏克蘭造成的能源危機，化石燃料投資增加與「高排放」將帶來負面衝擊。IEA也指出，預計在2023年至2050年間，來自中國現有化石燃料設備將佔排放的45％。

不過，各國透過努力，升溫在可控制之下仍是可能的目標，包括10年內全球再生能源發展成長3倍、能源效率提升倍增、電動車和熱泵銷量大幅增加，以及能源部門的甲烷排放減少75%。

據《紐約時報》報導，IEA首度在2021年提出減碳成果報告，之後取得的成果好壞參半，例如雖然全球對低排碳投資增加40％，太陽能與電動車也取得快速發展，特別是在中國、美國和歐洲等地，但在許多方面，各國仍然進展太慢。這次報告指出，技術上來說，雖然有可能將全球暖化控制在攝氏1.5度，但機會正在「變小」。

多數業者仍未減碳

因為稍早一項分析全球20家最大食品與餐飲業者的各種與氣候相關的報告資料後發現，超過一半的公司在減碳目標上未取得任何進展，甚至部分業者的排放量不減反增。

比羅爾指出，「我們擁有達到零排碳目標需要的工具，但我最大的擔憂是各國政治的分歧加劇。因為缺少公平且有效的國際合作，零碳排就不可能實現。」

達到減碳目標需要通力合作

多數國家已設定淨零排放目標，美國與歐盟是2050年、中國則是2060年、印度為2070年。IEA指出，要達成目標需要大幅度轉型，今年所有國家都必須停止核准新的燃煤發電廠。2025年，政府必須大量淘汰新的石油和天然氣爐，改採用更清潔的電熱泵來加熱建築物。到了2030年，全球新銷售的電動車必須佔總銷量的65％，而全球安裝的風力、太陽能與其他再生能源也須從現在的水準增加3倍。

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減碳 美國 再生能源

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