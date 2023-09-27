影／夫妻這樣睡感情更好 她分享「北歐睡覺法」網友狂讚

近期網路上流行一種斯堪地那維亞（Scandinavia）睡眠法，使用這種睡眠法的人相信靠著這種睡眠法可以「挽救婚姻」。

斯堪地那維亞半島是指丹麥、挪威和瑞典三國。據《紐約郵報》（New York Post）報導，這種睡眠法在這三個國家很流行，因此才會被稱為斯堪地那維亞睡眠法。其實這種睡眠法並不難執行，就是夫妻倆不要共用一條棉被，而是要一人各蓋一條棉被，簡單的小改變就能睡得更好。

一名網紅艾瑞卡（Erica Stolman Dowdy）在TikTok上分享自己鋪床的影片，並在標題寫說「斯堪地那維亞睡眠法改變了遊戲規則，百分之百推薦給大家」，因為這種睡眠法可以「挽救婚姻」。

艾瑞卡說自己是跟丈夫去丹麥的哥本哈根時發現這種睡眠法，於是決定回家執行。不少網友也留言表示雖然聽起來很簡單，但是分開用不同棉被真的讓夫妻倆感情更好，有人就說自從分兩條棉被以後就「回不去了」。不過也有部分網友說，近期還流行「睡眠離婚」，就是乾脆各自分房睡，對睡眠習慣不同的夫妻來說也是很棒的選擇。