4歲女童溺水…26歲哥「見死不救」 淡定喝飲料旁觀影片曝光

日前馬來西亞發生了一起溺水事件，一名4歲女童獨自玩水時不慎溺水，送醫後不治身亡，警方原先將案情往猝死案的方向調查，不料在調閱監視器畫面後，竟發現了駭人的一幕，影片曝光後也引起網友一陣譁然。

據《中國報》、《東方Online》等媒體報導，本月13日這名4歲女童在一處高級公寓的泳池中，戴著泳圈獨自遊玩，她先是靠近泳池邊的樓梯，爬上幾階後奮力向後往泳池裡跳，或許是覺得好玩，因此又再次爬上樓梯向泳池裡跳，然而因跳躍力道過猛導致泳圈翻覆，女童整個人栽進水中，不斷在水中掙扎。

而警方調閱監視器後發現，當時女童跌入水中拼命掙扎時，她26歲的繼兄從一旁拿著飲料出現，發現女童溺水後卻只是在一旁繼續淡定喝飲料，冷眼旁觀溺水的女童，並未及時加以施救，直至女童昏迷後才被送往醫院搶救，並於隔日（14）下午宣告死亡。

此案監視器畫面於本月24日在社群平台上瘋傳，女童26歲繼兄的冷血行徑也隨之曝光，警方於24日逮捕女童繼兄，延扣他至本週六（30日）協助此案調查，並根據馬來西亞現今保障兒童之法令調查此案，若經過調查後罪名成立，女童繼兄恐面臨5萬令吉以下罰款（折合新台幣約34萬）、監禁20年以下，或是兩者兼施。