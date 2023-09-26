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人母拒絕「三人行」趁行房開槍擊斃小三、男友下體被咬負傷求救

香港01／ 撰文：田中貴
米歇爾被控一級謀殺罪名。圖片來源／多倫多太陽報。
米歇爾被控一級謀殺罪名。圖片來源／多倫多太陽報。

美國發生一宗恐怖情殺案，釀成1死1傷。一名和男友育有3名小孩的人母下班回家，發現男友與另一名女子出軌，無恥男友更提議「三人行」。正當第三者為男友口交時，人母憤而向對方後腦開槍將她擊斃，男友的「命根子」被小三咬中，負傷走出住家，驚動正在附近巡邏的警員，趕到現場拘捕人母。

案發現場位於威斯康辛州密爾沃基（Milwaukee）一間公寓，當地時間本月11日凌晨約2時，男友抵達公寓，發現30歲女友米歇爾（Michelle Silas）不在家，於是入屋，明知3名小孩仍在熟睡，照樣邀請22歲女子卡特（Destiny Carter）前來相聚。大約2小時後，卡特赴約出席，兩人閒聊後準備發生關係。

直到清晨6時左右，米歇爾（Michelle Silas）下班返家，發現公寓反鎖，男友隨後開門，並指自己正和卡特在睡房內發生關係，甚至邀請米歇爾加入。米歇爾一口拒絕，兩人於是在其注視下繼續「做愛做的事」，正當卡特為男友進行口交時，米歇爾先向卡特後腦開槍，繼而叫醒3名本身熟睡的子女，4人一起逃走。

卡特遭受槍擊後，口部自然合上，兩排牙齒咬中男友「命根子」，導致他受傷尖叫。他負傷走出公寓，並叫米歇爾切勿逃亡，當時有警員在附近巡邏，聽到槍聲後大為緊張，隨即見到男子胯下受傷，於是安排救護車將他送院。卡特被發現陳屍房內，頭部有槍傷，當場死亡。警方經調查後拘捕米歇爾，她被控一級謀殺罪名，案件已經提堂。

據了解，米歇爾被捕後報稱事發時見到男友出軌，感到很生氣，「對他（男友）大喊大叫，他開始打我」，她雖然承認開槍，但否認有殺人意圖。

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文章授權轉載自《香港01》

出軌 情殺 殺人 槍擊

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