乘客都下機只剩一女醫師還在睡 空服員查看嚇壞：她死了

上週一名乘客在英國航空公司（British Airways）一架班機上過世，當時抵達目的地後，其他乘客都準備下機，這名乘客卻一動也不動，空服員這才發現女子已經離世。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，9月21日英國航空一架從英國倫敦飛往法國尼斯的班機發生這起事件。死者為今年73歲的卡多佐（Linda Cardozo），她是一名婦科醫師，當天是跟丈夫搭機準備前往尼斯度假。

報導指出，卡多佐是在幾個月前健康出現狀況，近期病情好轉，於是跟丈夫前往尼斯度假。當天卡多佐跟丈夫哈奇森（Stuart Hutcheson）登機後雙雙入睡，不過當飛機抵達時卡多佐卻再也沒有醒來。

當時所有乘客幾乎都已經下機，但卡多佐卻怎樣也叫不醒，機組人員這才發現出了問題，趕緊安排緊急救護人員到場救援。當天晚上十點卡多佐被宣告死亡，死因疑似為心臟病發。

卡多佐的家人表示，她原本計畫在度假後就要重返工作崗位，因為她「一心想要過著充實的生活」，不想退休。家人認為這對卡多佐來說是「最適合的結局」，因為即使她過世也是「國際事件」。家人們也特別向英國航空的工作人員致謝，感謝他們陪卡多佐走完人生最後一程。