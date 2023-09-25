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長新冠患者「器官易損害」 研究曝用這一物可降低長新冠風險

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
研究發現，罹患嚴重新冠肺炎後，器官容易受損。(Photo by NIH Image Gallery on Flickr used under Creative Commons license)
研究發現，罹患嚴重新冠肺炎後，器官容易受損。(Photo by NIH Image Gallery on Flickr used under Creative Commons license)

出現長新冠症狀的病患，器官受損風險較高。英國研究發現，感染新冠肺炎後出現長新冠的患者，肺部與腦部等重要器官出現異常機率提高3倍。美國另一項追蹤研究則發現，使用恢復期血漿，可降低長新冠風險。

肺部最容易受影響

據《BBC》報導，牛津大學研究人員觀察259位因新冠肺炎住院的病患，在出院5個月後針對患者體內重要器官進行核磁共振檢查，結果發現與其他52位未感染新冠肺炎的民眾掃描結果相比，曾嚴重感染新冠肺炎最容易受影響部位在肺部，出現異常的機率增加14倍，大腦異常的機率也增加3倍、腎臟則是2倍，心臟或肝臟則不受影響。

研究人員拉曼表示，「病人的年齡、感染新冠肺炎的嚴重程度以及是否同時有其他疾病，都是造成身體重要器官受損的重要因素」。

研究人員發現，部分症狀與核磁共振掃描顯示的器官受損害跡象相符，例如肺部會出現胸悶與咳嗽。不過，並非所有長新冠患者出現的症狀都與掃描結果直接相關。

血漿治療新冠肺炎

據《SciTechDaily》報導，美國約翰霍普金斯醫學院研究最新追蹤發現，新冠肺炎患者在早期接受來自康復新冠肺炎患者的血漿治療，由於當中含有可對抗引起新冠肺炎SARS-CoV-2病毒的抗體，可降低出現長新冠的風險。

這項新研究是屬於2021年臨床試驗的後續調查之一，該試驗曾指出恢復期血漿是新冠肺炎早期門診治療有效且安全的作法之一。

最早研究人員曾隨機挑選1,181名受試者施打一單位的多株高效價恢復期血漿(當中包含一種專門針對SARS-CoV-2的抗體)或安慰劑對照血漿(不含SARS-CoV-2抗體)，受試者為18歲以上且都曾確診。結果發現592名接受恢復期血漿的受試者，有17名在輸血後28天內必須住院，接受安慰劑的589名受試者中則有37名，換言之，住院的相對風險減少54%。

出現長新冠變少

這次追蹤研究更發現，患者在接受恢復期血漿或對照血漿後的90天內，有590人(佔66.9％)並未出現長新冠症狀，292人則有症狀，後者最常主訴的症狀為疲勞和喪失嗅覺。

本次研究結果刊登在《柳葉刀呼吸醫學》期刊。

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