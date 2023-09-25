快訊

亞運柔道／女王感謝男神！連珍羚：楊勇緯是繼續走下去的動力

下班小心！5縣市發布大雨特報 恐一路下至晚間

明揚大火廠商遭檢方聲請假扣押 屏東地院今裁定駁回

超危險！露天遊樂場裡有凶器 女子頭髮慘卡7公尺高摩天輪

聯合新聞網／ 綜合報導
印度有名女子在參加市集嘉年華時，不慎將頭髮捲進7公尺高的摩天輪中。圖／擷自「太陽報」
印度有名女子在參加市集嘉年華時，不慎將頭髮捲進7公尺高的摩天輪中。圖／擷自「太陽報」

許多大朋友及小朋友都喜歡遊樂園，而摩天輪更是不少人必玩的遊樂設施之一。外媒「太陽報」報導，在印度德瓦爾卡舉辦的市集嘉年華中，有名女子頭髮卡在露天遊樂場的摩天輪上，驚險一瞬間讓全場民眾目瞪口呆。

外媒「太陽報」表示，在印度德瓦爾卡舉辦市集嘉年華的期間，有名女子不慎將頭髮卡在節慶遊樂場的摩天輪中。報導稱，女子的整個頭髮都被摩天輪的轉軸拉住，當下痛苦的不斷大叫，遊樂場的工作人員則迅速將設施暫停，避免女子喪命。

報導說明，後續有幾名男子勇敢地爬上7.62公尺高的摩天輪，試圖解開女子卡住的頭髮，而在一旁圍觀的民眾則目瞪口呆的看著驚險的一幕，並嘗試給予救援人員建議。最後，女子的頭髮全部被解開與剪下，才成功脫困。

女子發生此意外，讓參加市集嘉年華的民眾非常生氣與擔憂。報導指出，有位目擊者表示，希望能從此次事件學到教訓，未來不再發生類似的意外。

印度 遊樂園

延伸閱讀

日月潭泳渡一人死亡 救生專家教你自保之術

可改善口腔插管不適 呼吸治療師告訴你哪些病人需要氣切？｜元氣網

影／數位煙火？杭州亞運開幕「煙火好壯觀」 民眾趕到現場全看傻：怎麼空蕩蕩

有人把Youbike當飛輪在騎 專家揭：空踩恐導致「這後果」

相關新聞

不再穿西裝打領帶？日本夏季推「清涼商務」政策 上班族改穿這一物

紐約時報報導，日本夏季推行清涼商務（Cool Biz）政策，鼓勵公司企業維持室內溫度在攝氏28度，同時允許員工穿著短袖、...

用鏡頭重新定義俄羅斯？俄國「區域電影」的突破與挑戰

近年來有越來越多不同風貌的俄羅斯電影出現在坎城、柏林、釜山等全球各大影展，逐漸改變國際對俄羅斯電影的既定印象，銀幕上不再是冬宮與紅場，而是極圈與鄉間；說故事的人不是我們印象中的斯拉夫面孔，反倒是更接近亞洲的五官與瞳色。

首批免簽陸客來了！泰國總理力圖振興觀光業 親赴曼谷機場迎接

第一批透過免簽證抵達泰國的中國公民遊客，今天在曼谷的機場受到貴賓般的禮遇，由泰國總理賽塔（Srettha Thavisi...

超危險！露天遊樂場裡有凶器 女子頭髮慘卡7公尺高摩天輪

許多大朋友及小朋友都喜歡遊樂園，而摩天輪更是不少人必玩的遊樂設施之一。外媒「太陽報」報導，在印度德瓦爾卡舉辦的Shireshwar Carnival中，有名女子頭髮卡在遊樂場的摩天輪上，驚險一瞬間讓全場民眾目瞪口呆。

長新冠患者「器官易損害」 研究曝用這一物可降低長新冠風險

出現長新冠症狀的病患，器官受損風險較高。英國研究發現，感染新冠肺炎後出現長新冠的患者，肺部與腦部等重要器官出現異常機率提高3倍…

豬腎移植腦死人體 成功運作兩個月破紀錄

美國紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）成功將豬腎移植到腦死人體，並且成功運作兩個月，為未來人體器官移植開啟新篇章。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦