超危險！露天遊樂場裡有凶器 女子頭髮慘卡7公尺高摩天輪

許多大朋友及小朋友都喜歡遊樂園，而摩天輪更是不少人必玩的遊樂設施之一。外媒「太陽報」報導，在印度德瓦爾卡舉辦的市集嘉年華中，有名女子頭髮卡在露天遊樂場的摩天輪上，驚險一瞬間讓全場民眾目瞪口呆。

外媒「太陽報」表示，在印度德瓦爾卡舉辦市集嘉年華的期間，有名女子不慎將頭髮卡在節慶遊樂場的摩天輪中。報導稱，女子的整個頭髮都被摩天輪的轉軸拉住，當下痛苦的不斷大叫，遊樂場的工作人員則迅速將設施暫停，避免女子喪命。

報導說明，後續有幾名男子勇敢地爬上7.62公尺高的摩天輪，試圖解開女子卡住的頭髮，而在一旁圍觀的民眾則目瞪口呆的看著驚險的一幕，並嘗試給予救援人員建議。最後，女子的頭髮全部被解開與剪下，才成功脫困。

女子發生此意外，讓參加市集嘉年華的民眾非常生氣與擔憂。報導指出，有位目擊者表示，希望能從此次事件學到教訓，未來不再發生類似的意外。