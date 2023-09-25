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豬腎移植腦死人體 成功運作兩個月破紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
豬腎在米勒體內成功運作61天，移除時也仍是健康正常的狀態。圖擷自每日郵報
豬腎在米勒體內成功運作61天，移除時也仍是健康正常的狀態。圖擷自每日郵報

美國紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Health）成功將豬腎移植到腦死人體，並且成功運作兩個月，為未來人體器官移植開啟新篇章。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究是由紐約大學朗格尼醫學中心於7月14日進行，這是該團隊執行的第5次異種移植，配合接受實驗的是58歲的米勒（Maurice Miller）。米勒因為癌症昏迷進入腦死狀態，不過由於罹癌，在過世後無法捐贈器官，因此家人決定捐出遺體用於實驗用途。

之前的其他研究發現，α-gal分子會造成人體排斥豬器官，因此研究團隊移除了α-gal分子，再將負責免疫系統的豬胸腺與豬腎結合，以避免其他免疫排斥反應。研究進行一個月時，米勒的身體開始出現排斥反應，不過在研究團隊使用一般抗排斥藥物後器官仍繼續正常運作，且最後研究結束摘除時豬腎看起來仍是健康正常的。

豬腎在米勒體內成功運作61天，是異種移植案例中時間最長的案例，讓負責進行手術的醫師蒙哥馬利（Robert Montgomery）大受鼓舞。蒙哥馬利在接受訪問時表示，他自己也是心臟移植手術的受惠者，在這兩個月的實驗中有許多新發現，令他對未來的發展充滿希望。

他也特別感謝米勒的家人願意捐出米勒的大體，讓研究團隊能更了解異種移植。蒙哥馬利相信，未來異種移植有望成為器官短缺的解決方案，為器官捐贈帶來一線曙光。

器官捐贈

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