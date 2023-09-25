女國中生練柔道撞頭昏迷 促成「音樂療法」助他人重燃希望

2003年，一位名為車谷侑子的日本福島縣須賀川市中學生，因為一次嚴重的意外事故，導致車谷近乎全身癱瘓，過著必須要靠父母打理一切生活的日子。如今雖然過世，不過當初接受的特殊療法，卻也造福他人。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，車谷侑子在本月20日，剛過了自己33歲的冥誕。二十年前，參加柔道部的她，在一次摔打中產生頭部撞擊，當場失去意識。儘管校方並沒有明確還原當時狀態，讓車谷的父親懷疑是蓄意隱瞞，但當時車谷的柔道部長，仍被法院認為行為過當。

儘管車谷沒有生命危險，往後卻全身癱瘓，24小時的生活起居，都得靠母親從旁照顧。平常外出時也得乘坐輪椅，並以這樣的形式，參加了學校的畢業旅行，雖然畢旅只有短短的三天，但在眾人的幫助下，總算完成了這趟旅程，車谷也面露笑容，讓父母感到相當欣慰。

不過就在五年前，車谷不幸發高燒重病，後來與世長辭。然而，另一位同樣癱瘓的女性近藤美智子，在接受和車谷一樣的「音樂療法」治療時，一向都沒有任何反應的腦波，卻突然有了動靜。雖然只是小小的契機，但對親人而言，已經是莫大的鼓舞了。這也讓車谷的父母感到相當欣慰，認為女兒雖然去世，卻也無形中幫助到了他人。