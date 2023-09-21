每次都吃光餐點！常客見拉麵店「1變化」嚇傻：被老闆記得就要小心了

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名網友常到北海道札幌市的一家餐廳消費，被老闆記住後餐點竟被「瘋狂加量」。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage
日本一名網友常到北海道札幌市的一家餐廳消費，被老闆記住後餐點竟被「瘋狂加量」。示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

日本美食種類眾多，不僅外國人赴日瘋嘗鮮，在地人大推的道地餐館也大受歡迎。一名日本網友也分享經驗，因多次光顧某家餐廳，且每次都能把飯菜吃得乾乾淨淨，沒想到竟就此被老闆記得，從那一刻開始，每次到店裡點餐都會出現「驚人變化」，讓他忍不住在網路上呼籲，「如果被老闆記住，就要小心了」！

位於日本北海道札幌市的餐廳「ラーメンこく一番」，是深受當地居民喜愛的名店，因料理既美味又份量十足，而聲名遠播。日本一名網友在社群平台X（原名為推特）發文表示，自己是這家餐廳的常客，每次用餐都會把餐盤上的炒飯及拉麵全部吃光，久而久之竟被老闆記住了長相，餐點也因此出現「驚人變化」，料理的份量一次比一次還多。

從該名網友分享的照片發現，某一次用餐時，炒飯還穩穩地被裝在盤子內，是一般外食常見的飯量，沒想到隨著光顧次數增加，炒飯也開始「逐漸長高」，甚至變成了一座「炒飯山」，光看圖片難以想像這真的只是「一人份」。一旁的拉麵看似變化不大，但叉燒的數量也隨著次數增加，可說是相當值回票價，保證一定餓不著。

驚人的飯量變化也讓該網友驚艷，他也在貼文提醒，若經常光顧又每次都能把餐點吃完的話，就會被老闆記住，之後的餐點分量會「明顯增加」，請務必小心注意這一點。

貼文掀起熱議，許多人也紛紛留言驚呼「嗯…根本是突如其來的大胃王挑戰」、「看起來好好吃，真是羨慕」、「這家店很有名呢！」、「想去吃吃看」。也有網友分享，該餐廳的份量一直都是這麼驚人，「我去年第一次去，就是這種分量了」、「今年雪祭時第一次去光顧，就已經是這驚人的飯量了，明年再去看看吧」。

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