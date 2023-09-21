不少人在出國旅遊時，都想嘗試當地的美食。根據外媒《AsiaOne》表示，有日本遊客到新加坡的一間海鮮餐廳時，點了一道服務員不斷推銷的螃蟹，最後結帳竟高達1322.37新幣（約新台幣3萬1千元），讓她當場氣得報警。

據外媒《AsiaOne》報導，一名日本遊客和三名家人到新加坡旅遊，並在海鮮餐廳「Seafood Paradise」用餐。日本遊客指出，當時餐廳服務員不斷推銷價格為30新幣（約新台幣704元）的螃蟹。不過遊客強調，服務員並未提及該餐廳的甲殼類動物皆按照100克收費，她們到最後才發現消費金額高達1322.37新幣。

外媒稱，「Seafood Paradise」說明，當天日本遊客點的是每100克26.8新幣（約新台幣629元）的阿拉斯加帝王蟹，而每隻阿拉斯加帝王蟹的重量約為2至5公斤。外媒表示，該道螃蟹料理的價格為938新幣（約新台幣2.2萬元），而日本遊客們點的其他餐點價格皆不超過20新幣（約新台幣470元）。

收到天價帳單的遊客們當場嚇到，直言「沒想到四個成年人的一頓晚餐，會花這麼多錢。」由於她們認為餐廳並未事先告知實際金額，因此立即決定報警。外媒報導，後來警察前往現場調解，餐廳也向遊客們展示過往的帳單，證明自己未額外收費，但仍答應提供她們107.40新幣（約新台幣2522元）的折扣。

外媒表示，遊客最後接受餐廳所提供的優惠，並使用信用卡支付餐費。不過，該餐廳也解釋，員工在當時已「清楚的」向她們告知螃蟹的重量與價格，甚至為避免誤會，店員還事先將螃蟹端上餐桌，再進行料理。「Seafood Paradise」更強調，餐廳所提供的優惠是出於善意，因為該群遊客表示沒有足夠的錢可支付餐費。