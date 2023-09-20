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性侵案風波未平 印度曼邦依舊動亂

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
印度曼尼普爾邦的族群衝突，引發國際關注。（Wikimedia Commons）
印度曼尼普爾邦的族群衝突，引發國際關注。（Wikimedia Commons）

印度政府擺爛、不願調查族群衝突性侵案，讓當地紛爭無法消停。近日外媒走訪族群衝突很嚴重，且局勢相當動蕩的曼尼普爾邦，當地民眾表示，面對政府毫無作為，對人民差別待遇下，不得不拿起武器挺身捍衛族人安危。這反映出印度仍是對女性不太友善的社會。

族群有差別待遇

根據《英國廣播公司》20日報導，印度東北方的曼尼普爾邦，有個梅泰族的村落設立了護衛哨，4個梅泰人手持長槍、緊張的環顧四周是否有欽族的敵人出沒。由於5月有2個欽族女子遭梅泰族人遊街性侵，7月則有4個梅泰族女子被欽族報復性性侵，雙風紛爭不平下，彼此都武裝各自部落，以防對方攻擊。

但因當地警方都並未對這些事情積極調查，也讓怒火持續延燒，而且當地法令針對各族群有不同限制，包括梅泰族不能買山丘上的土地，但曼尼普爾邦對邦民寬鬆的武器持有規定，也讓當地小型武裝團體林立，一言不發就很容易引起衝突。

由於梅泰族信奉印度教，加上當地是印度人民黨執政，也讓欽族對當地警察與州長巴倫‧辛格並不信任；梅泰族則指控當地很多武裝團體都有跟少數民族欽族勾結。但也有欽族人卡拉漢（化名）表示，沒有人想要衝突，但他們被迫拿起槍對抗梅泰族對他們的施暴，已有許多欽族被折磨至死，屍體被無情焚燒的傳聞與影片不斷流出。

族人盼政府站出來

《英廣》分析，雖然欽族購買土地的規定較寬鬆，但梅泰族在當地有較大政治影響力，而曼尼普爾邦政府目前也沒有打算為雙方建立溝通管道，因此英廣記者在當地走訪時，梅泰族與欽族民眾都希望政府能站出來，協助雙方和解。

因帕爾自由廣播》提到，印度總理莫迪雖然在欽族女子受害後曾表達關心，但後續幾個月就沒有任何動作，而光是過去3周，就有至少5起大型暴力事件發生，甚至連當地軍人都遭到謀殺，這也讓各國人權團體，對此區的暴亂相當關注。

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