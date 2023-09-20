全世界生育率最高的已開發國家！以色列的超高出生率 究竟是如何辦到的？

已開發國家出生率低早已不是新聞，但以色列反其道而行，成了已開發國家中出生率最高的地方，它是怎麼辦到的？

我們都知道，大部分台灣人愈來愈不愛生小孩，不僅結婚的意願變低，現代新婚夫妻如果可以選擇，基本上都盡可能不要生小孩，在薪水不漲，但房價飆升、物價暴漲、經濟壓力負擔變大的狀況下，生兒育女往往是壓力很大的事。

畢竟，當薪水都已經快養不活自己了，又何嘗能想像成家立業後的重擔？

事實上，根據內政部統計，台灣2022年人口統計數據，總人口數為2326萬4640人，是連續3年負成長。其中，全年新生兒人數僅13萬8986人，是有統計數據以來的史上新低；同時，死亡人數更超過20萬人，是歷年來最高。

這樣的總人口數，比2021年的2337萬5314人，還要減少11萬674人，相當於平均每天減少303.2人，在出生人口數遠遠低於死亡人口數的狀況下，代表台灣的出生率一年比一年還要「慘澹」。

台灣出生率全球最低，已開發國家普遍不高

2022年人口統計數據，新生兒人數僅13萬8986人，創下台灣歷史以來的最低。遠見記者魯皓平／攝影

在美國（USA）中央情報局（CIA）的《世界概況》（The World Factbook）統計中，台灣的出生率僅有1.09，在所有227個受統計的國家中敬陪末座，代表台灣是全世界出生率最低的。

正常狀況下，一般已開發國家的生育率，至少須達到約2.00，才能維繫出生和死亡的水平，在世代交替的輪迴下，維繫國家正常的發展與運作。

然而，已開發國家出生率低早已不是新聞，若從出生率倒數的國家與地區的前幾名來看，分別為台灣、韓國（Korea）、新加坡（Singapore）、香港（Hong Kong）、澳門（Macau）、義大利（Italy）、波多黎各（Puerto Rico）與西班牙（Spain）等，這些國家的出生率都不到1.30。

而出生率最高的地方，是尼日（Niger）的6.73、安哥拉（Angola）的5.76、剛果（Congo）的5.56、馬利（Mali）的5.45、貝南（Benin）的5.39、查德（Chad）的5.35等，不難發現，出生率極高的地方，都是非洲的未開發國家。

以色列反其道而行，成出生率最高已開發國家

不過，在中央情報局所統計的這份報告裡，以色列（Israel）完全反其道而行，它的出生率高達2.54，不只比標準值的2.00高上不少，還成了已開發國家裡，出生率最高的國家。

以色列是個位於西亞的主權國家，1948年獨立建國，人口目前約950萬，主要族群為猶太人，是世界上唯一以猶太人為主體民族的國家，官方語言為希伯來語，英語是重要的第二外語，以色列面積僅有2萬2145平方公里，比台灣3萬6197平方公里還來得小。

歷史上，猶太人與阿拉伯人兩者之間的衝突不斷，加上二戰中的「猶太人大屠殺」事件影響，使得猶太復國主義情緒高漲。

時至今日，以色列歷經多次以阿戰爭後局勢逐漸穩定，雖然離和平尚遠，但經濟和教育發展起飛，是全球教育程度最高的國家之一，也擁有整個中東最高的生活水平。

究竟，為什麼以色列的出生率會如此漂亮？

1、歷史的創傷和遺憾

對許多以色列人來說，擁有更多的孩子就是個福氣。Yossi Aloni攝

1941年到1945年間，在希特勒（Adolf Hitler）的主導下，他進行了俗稱猶太人大屠殺的納粹大屠殺，當時全世界有1500萬名猶太人，而歐洲總共有近900萬猶太人，其中近2／3被殺害，是個慘無人道的種族滅絕行動。這起悲劇是所有猶太人心底最殘酷的創傷，也是永遠無法抹滅的歷史傷痛。

《National Post》報導，因為納粹大屠殺的悲劇，全球猶太總人口目前仍然低於第二次世界大戰前的水平，這讓以色列人有一種使命，他們有責任壯大這個數字，所以對以色列人來說，能擁有更多的孩子，是個美好的福氣。

2、強敵環伺的危機意識

在強敵環伺的環境下，以色列男女皆兵。Vered Adir攝

以色列在1948年獨立建國時，人口僅有80萬，但周圍環境都是人口數上百倍的阿拉伯國家，就像是在夾縫中求生存的以色列人，為了避免再度發生的種族危機，政府一直以來就非常重視人口問題，他們大力邀請流亡世界各地的猶太人回以色列團聚，並積極推廣刺激生育的理念。

如今，以色列人的威脅依然沒有解除，所以他們全面實施徵兵制，而且無論男女都需要當兵，面對未來戰爭的不確定性與可能陣亡的危機，多生一點孩子來分擔風險，也是許多父母心底潛意識的企盼。

3、猶太婦女的習以為常超高出生率

以色列婦女早已把生多點孩子當成理所當然的事。Menahem Kahana攝

調查發現，以色列人心中的理想家庭規模，是擁有3個孩子，而在北美、歐洲和澳洲等地，理想的家庭規模是2個孩子。在以色列，虔誠的猶太教信徒平均有4個孩子，而傳統婦女則是2個孩子。

「住在以色列的家庭都應該生孩子。」希伯來大學社會學家西格爾古爾丁（Sigal Gooldin）就說，「通常你在閒聊時，被問到有幾個孩子，如果你說一個，對方會問怎麼只有一個；如果你說兩個，他們還會問怎麼只有兩個？」充分顯示出整個社會氛圍對於多個孩子的期待。

4、強大社會安全網和醫療補貼

以色列是全球唯一一個免費提供試管嬰兒全額補貼的國家，這對許多婦女來說是一大福音。Israel

以色列擁有強大的社會安全網，這能幫助以色列人在生兒育女時有著更大的保障和安定感，像是托嬰中心的補貼、公共醫療的保健等。

《Taub Center》報導，以色列政府有許多讓婦女更容易平衡工作和家庭的政策，像是孩子生病時有不扣薪的育兒假、產假返回工作崗位後，也能減少工時，以便更靈活、應變不同的狀況，加上以色列有非常多開放安全的兒童遊樂設施等，都讓人可以更沒有後顧之憂。

此外，以色列是全球唯一一個免費提供試管嬰兒（In Vitro Fertilization, IVF）技術全額補貼的國家，直到婦女年滿45歲或已經生了2個孩子，儘管這個費用的支出非常高昂，但這個政策普遍受到全民的擁戴，也讓一些不容易懷孕的現代男女有了更好的福音。

5、「家庭」是以色列人絕對的生活重心

「家庭」是以色列人絕對的生活重心。Yossi Aloni攝

專家說，以色列高生育率的祕密，其實是他們的文化——「家庭」是以色列人絕對的生活重心，「結婚生子」也是他們奉為最高圭臬的文化價值。在以色列，任何猶太人年輕男女在適婚年齡時都會感受到巨大的結婚壓力，如果「不幸」超過25歲時還單身，就彷彿一場悲劇降臨在自己身上。

有趣的是，這也體現在以色列的婦女身上。

好比說，一般教育程度愈高、工作成就愈好的女性，她們邁入婚姻或生小孩的機會就會變低，但以色列並非如此，研究發現，同樣40歲以上，擁有大學以上教育程度和僅有高中教育程度的婦女相比，她們育兒的數量是相同的。

也許以色列的模式值得許多國家參考，讓婦女能在打拚事業的同時，沒有太多生兒育女的後顧之憂。

（本文出自2023.09.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）