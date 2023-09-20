「我是IG網紅！」爆乳辣妹大鬧班機還嗆乘客乞丐 遭起底曾介入小甜甜婚姻

近日有一名女乘客在美國航空（American Airlines ）班機上大鬧，還嗆拍攝者「你拍阿！我是IG網紅」，事後該女子背景被起底，是美國流行天后小甜甜布蘭妮第3任老公的新歡，百萬網紅摩根奧斯曼（Morgan Osman）。

據《紐約郵報》的報導，推特上瘋傳一段約20秒的影片，奧斯曼身穿灰色爆乳緊身衣，曲線畢露，但疑似是因為與人發生爭執被趕下飛機，但她從行李架取下行李後就對著一名乘客高聲飆罵，「你再叫我X子試試看！」

從影片中可發現，奧斯曼除了一邊拿著自己的行李離開時，還不斷對著其他乘客要他們閉嘴，也有其他乘客笑出聲，而奧斯曼在發現有人拿著手機在拍她後，便不爽對著鏡頭表示，「你再拍呀，我可是Instagram上的名人！你這個混蛋！」，最後憤然離開機艙。

奧斯曼在IG上有百萬人次追蹤，還演過美國知名真人秀《壞女孩俱樂部：邁阿密》（Bad Girls Club：Miami）第5季，布蘭妮跟第3任模特兒老公阿斯加利（Sam Asghari）離婚後，男方馬上結交的新歡就是她，目前奧斯曼因為抵擋不了網友的嘲諷留言，已暫時關閉IG，

不少網友也在推特影片下方批評她，不要以為在IG上很紅，就以為在現實生活中也可以紅到胡作非為，「她沒有紅到需要昭告天下讓大家知道。」還有人笑說「這是我看過最棒的影片」、「看來美國航空對她太友善了」、「我好想打她」、「現在真的出名了，因為被趕下飛機。」