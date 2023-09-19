5死滅門慘案！一家五口陳屍密室、血濺全屋 悲慘內情曝

韓國發生恐怖密室滅門命案，一家五口被發現陳屍屋內，滿布血跡，而屋內所有門都從內部上鎖，警方破門而入，未發現有外力入侵痕跡，正調查5人死因，現場搜獲兇器，未排除他殺或輕生。而案件曝光後揭發更多內情，59歲男屋主務農維生，兒子因肢體殘障及自閉症，非常依賴他及妻子照顧，惟他們一家人不符合領取社會福利補助金資格；另案發前，男屋主涉嫌性侵女子，警方立案調查，但他未回應警方傳喚出庭要求，後揭發命案。

韓聯社報導，案發9月15日下午，警方接報全羅南道靈巖郡一住宅窗戶上有血跡。由於住宅所有門從屋內上鎖，警方和消防急救人員破門入屋，發現一家五口包括59歲金姓男屋主、56歲金男妻子，以及3名20多歲兒子陳屍屋內，其中金男和妻子陳屍於附有廚房的小房間中，3名兒子則陳屍在主臥室，屋內滿布血跡。

警方初步調查指出，現場沒有外力入侵跡象，但搜獲1把兇器，正調查5人死因，未排除他殺或輕生。

據報導，金男生前務農維生，妻子是家庭主婦，他們育有3名20多歲兒子，3名兒子均患自閉症及嚴重殘疾，非常依賴他們照顧，但他們不符合領取社會福利補助金資格。另外，金男於9月4日涉嫌性侵另1村的1名女子，被警方立案調查，原定案發前2天應按警方傳喚出庭，但金男沒有出現，至9月15日揭發了滅門慘案，未知兩者是否有關聯。

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文章授權轉載自《香港01》