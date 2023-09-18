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梅根也有貼 「減壓貼紙」宣稱能抗焦慮

聯合新聞網／ 綜合報導
NuCalm宣稱這款貼紙能刺激副交感神經系統，進而達到減壓的功效。圖擷自NuCalm官網
NuCalm宣稱這款貼紙能刺激副交感神經系統，進而達到減壓的功效。圖擷自NuCalm官網

這張小小的貼紙竟然能夠減輕壓力抗焦慮？一包20張不但要價80美元（約台幣2500元），每個月還得花30美元（約台幣960元）訂閱APP配合使用，也讓外媒記者好奇嘗試到底有沒有效。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國製造商推出一款叫做NuCalm的貼紙。英國前王室媳婦梅根雖然已經跟丈夫「退出」王室，不過一舉一動仍吸引外界注意，今年8月10日她外出時，就被媒體拍攝到手上貼著這款貼紙。

該公司宣稱將這款貼紙貼在手腕內側的穴位，就會向心臟的心包膜發送信號，刺激副交感神經，進而影響身體對外在壓力的反應。《每日郵報》的記者莫里森（Cassidy Morrison）為了想測試該產品的功能，自己測試連續將貼紙貼在手腕10天。

她認為雖然該公司的描述是以中醫為根據來設計這款貼紙，但她個人覺得這款貼紙根本只是「安慰劑」。莫里森說，使用貼紙前幾天她覺得自己的壓力確實有減輕，不過過幾天就「完全無感」。

NuCalm貼紙搭配的APP有許多輕音樂，她認為聽那些音樂的確有讓她放鬆，晚上睡得比較好，不過還是跟貼紙沒什麼關係。莫里森上官網搜尋該產品的相關資訊，雖然官網寫著「經臨床證明」有效，但並沒有這類的實驗資訊。不少網友也認為要花80美元減壓真的太誇張，也有人認為梅根很有可能是「接業配」故意露出貼紙，根本不是貼紙有用。

梅根 焦慮

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