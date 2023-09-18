多數人沒注意！行李箱標籤牌這樣放「個資被看光光」 空服員揭防範妙招

旅客出國時，會在行李箱繫上標籤牌來辨認是否為自己物品，或者會在標籤上載明個人資訊，以防被拿錯行李時，其他人可以透過標籤資訊找到自己。不過，日前有空服人員透露，標籤牌有個資洩漏疑慮，並分享防止被看妙招，引發外國網友一陣熱議。

空服人員艾莉（Ally Rae Case）在抖音上發布影片，表示大部分旅客會在行李箱標籤牌上，寫下自己的家裡住址、電子郵件和手機號碼等，並將標籤牌正面朝外放，但這動作已經產生個資外洩風險，「對任何人來說，這些個人訊息太多了」，因此她建議旅客，應該將行李標籤紙另一個空白面朝外，並將寫有訊息的一面朝內，以保護隱藏個人私密訊息。

艾莉指出，或許有旅客會擔心，萬一遺失行李，隱藏個人訊息恐怕會讓人找不到，她保證不必擔心，「因為無論是誰找到你的行李，都會拿出那張紙並將其翻到另一面，以獲取你的聯絡訊息」。艾莉也表示，這招不僅在搭飛機拖運行李可用，搭乘其他公共運輸工具也可適用，「我經常坐火車，那裡有很多瘋狂的人，我不需要我的訊息讓每個人都能看到」。

影片曝光後掀起討論，許多人認同艾莉提出的安全疑慮及防範方式，「我在不少人的包包上看過他們的個資訊息」、「這是一個很聰明的提議，我從來沒想過，謝謝妳」、「好提議，我搭飛機時會注意的」。

也有人表示不認同，並提出其他防個資外洩方法，「我不同意，這樣反面放標籤牌會增加拿錯行李的機率」、「真的嗎？有人看到行李空白標籤，會伸手去拉紙並翻面嗎？我覺得不太可能」、「我的建議是，別在標籤牌上寫你的家庭地址而是寫公司地址，人們不需要知道你住在哪裡，你還能領回行李」、「可以在標籤牌放有公司地址和電話號碼的名片」。