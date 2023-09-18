沙烏地阿拉伯帶頭！受陸「地緣政治」影響 中東時興學中文

地緣政治改變，中東國家學中文成顯學。受到中國努力耕耘中東地區的用心以及中國的地緣政治影響力提升，沙烏地阿拉伯開始在中學增設中文學習課程。專家指出，隨著中國影響力深入中東地區，未來學習中文將成為一股熱潮。

學會中文有優勢

據《亞洲新聞台》報導，中東最大的阿拉伯國家沙烏地阿拉伯，上個月要求所有公私立中學應開設中文課程，預計今年學年繼續擴大至二年級。今年8月在沙國吉達開設第二間學習中心的馬永亮(譯音)，10月也在首都利雅德開設中文學院，他表示，在地緣政治變化的時代，會說一口流利中文具備廣泛的影響力。他說，「如果你想跟中國合作或接觸，說中文是必要的技能。」

中沙達成學中文協議

2019年沙烏地王儲沙爾曼訪問北京時與中國達成協議，要將中國語言教育擴大在沙國中學與大學開設。澳洲墨爾本弗林德斯大學講師吉爾(Jeffrey Gil)說，學習外語的興趣，通常會隨著地緣政治趨勢而變化。他說，「其他地區的國家通常與中國有較良好的關係，並更需要中國藉由促進中文學習和教育所提供的資源。因此，也帶動學習中文的興趣增加。」

阿聯先設中文課程

擁有930萬人口與全球第七大石油儲備的阿拉伯聯合大公國是第一個將中文納入國家教育體系的中東國家。

雖然目前中國在全球文化的推廣在中東地區取得進展，但由於中美兩國之間激烈競爭，導致在各方面，包括科技與意識形態遭受嚴格審查，西方學校過去學習中文的熱潮已出現退燒。

近年來，由於擔憂中國的影響力持續擴張，美國、歐洲和澳洲等地多間學校關閉100多所孔子學院，而這些學院對於推廣中國語言與文化至關重要。

西方學中文開始減少

據《經濟學人》報導，在英語系國家大學生中，學習中文的興趣出現下降的趨勢明顯。例如在美國，根據美國現代語言學會的數據指出，選修中文課程的人數在2013年左右達到高峰，從2016年到2020年，入學人數已下降21%。

另外，根據英國高等教育統計局數據指出，當地學習中文的入學人數，在2012年到2021年間已減少31%。

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