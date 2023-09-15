快訊

成郭台銘副手學歷引質疑 賴佩霞發4點聲明：從未隱瞞或扭曲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駕機長途飛行會打瞌睡嗎？ 機師現身揭真相：2種休息方式

聯合新聞網／ 綜合報導
一名機師透露，機師的確會在駕駛飛機時睡著，且他們在航程中有2種休息方式。圖擷自每日郵報
一名機師透露，機師的確會在駕駛飛機時睡著，且他們在航程中有2種休息方式。圖擷自每日郵報

長途飛行中，旅客通常會在機艙內睡覺，而在駕駛艙開飛機的機師，難免也會在路途中感到疲累、想睡。一名機師透露，機師的確會在駕駛飛機時睡著，且他們在航程中有2種休息方式。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名網紅機師哈里森（Harrison Murray）曾在個人TikTiok頻道上發布影片，回應先前「46%的機師在飛行過程中會睡著」的短片話題，坦承機師的確會睡著，並透露他們在工作時，可以有兩種類型的睡眠方式。

他表示，「當我們坐在駕駛艙時，可以採取兩種類型的休息方式，分別為『克制型小睡』和『克制型休息』。」不過這兩種小憩方式，皆只被允許發生在工作負荷較低，且副機師能夠自己承擔飛行任務的時候。

哈里森接著說明，「克制型小睡」僅限30分鐘，半小時後如果覺得狀態良好，就可以繼續工作；而「克制型休息」上限則是45分鐘，這段時間可以喝杯茶、吃點東西、上廁所。不過，哈里森提到，45分鐘後他還需要20分鐘的緩衝時間，來確認自己很清醒、不會昏昏沉沉。

這支影片目前已破450萬點閱率，並吸引許多網友留言討論。有網友表示，抓緊時間休息總好過疲勞駕駛，「我寧願機師休息，也不希望他邊開飛機邊努力保持清醒」。也有人解釋，長途飛機上可能會有兩組機師人員，「各位冷靜，飛機上還有3到4位機師」。

@pilot_geeza

#stitch with @mahanlankarani #pilot #pilotsoftiktok #sleepy #flying #tired #fyp

♬ Reflections on 52nd - AGM3

機師

延伸閱讀

富士山的恩賜！日本這地方特產超搶手「故鄉納稅大漲300倍」

四生肖最快財富自由！他生性樂觀 好隊友都會來幫忙

統一發票冷知識！每期「藏錯字」防偽 網友直呼：好心機

這句「大陸用語」台灣人超愛用？網友搖頭：文化入侵難阻止

相關新聞

駕機長途飛行會打瞌睡嗎？ 機師現身揭真相：2種休息方式

長途飛行中，旅客通常會在機艙內睡覺，而在駕駛艙開飛機的機師，難免也會在路途中感到疲累、想睡。一名機師透露，機師的確會在駕駛飛機時睡著，且他們在航程中有2種休息方式。

雷雨轟炸日本東京！羽田機場一度停止起降 已恢復正常

日本NHK報導，日本東京15日下午下起雷雨，國土交通省指出，羽田機場受到落雷影響，飛機地面指揮和行李裝卸等地勤工作自當地...

年增1600人！日本百歲人瑞有9.2萬人 連續53年創新高

日本百歲人瑞的數目以千人幅度增加。日本厚生勞動省最新統計，全日本有9.2萬人超過100歲，連續53年人數創新高。

飆119公里撞飛女學生 美警竟笑稱「開35萬支票就好、身價有限」

美國西雅圖市一名員警今年1月以時速119公里，撞死一名印度裔女學生賈納維（Jaahnavi Kandula），肇事員警通...

富士山的恩賜！日本這地方特產超搶手「故鄉納稅大漲300倍」

日本許多城市鄉鎮都有「故鄉納稅（ふるさと納税）」制度，只要向地方政府繳納一定的金額，就能夠得到當地特產作為回禮。且不是只有在地人，住在其他地區的人如果有興趣，也可以繳交外地政府的故鄉納稅，以獲得贈禮。而日本靜岡縣富士宮市，就因為一項在地特產，讓這幾年「故鄉納稅」的金額意外爆漲。

黛安娜「害群之馬」紅毛衣破拍賣紀錄！曾被白金漢宮退回

由於英語中的「黑羊」（black sheep）有「害群之馬」之意，讓這件紅色毛衣一度在戴安娜生前就引起關注，讓這件紅毛衣成為拍賣場上的當紅拍品，並於昨(14)日在紐約於短短1分鐘的競拍中，以1143,000美元(約3657萬台幣）的價格成交。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦