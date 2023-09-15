駕機長途飛行會打瞌睡嗎？ 機師現身揭真相：2種休息方式

長途飛行中，旅客通常會在機艙內睡覺，而在駕駛艙開飛機的機師，難免也會在路途中感到疲累、想睡。一名機師透露，機師的確會在駕駛飛機時睡著，且他們在航程中有2種休息方式。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名網紅機師哈里森（Harrison Murray）曾在個人TikTiok頻道上發布影片，回應先前「46%的機師在飛行過程中會睡著」的短片話題，坦承機師的確會睡著，並透露他們在工作時，可以有兩種類型的睡眠方式。

他表示，「當我們坐在駕駛艙時，可以採取兩種類型的休息方式，分別為『克制型小睡』和『克制型休息』。」不過這兩種小憩方式，皆只被允許發生在工作負荷較低，且副機師能夠自己承擔飛行任務的時候。

哈里森接著說明，「克制型小睡」僅限30分鐘，半小時後如果覺得狀態良好，就可以繼續工作；而「克制型休息」上限則是45分鐘，這段時間可以喝杯茶、吃點東西、上廁所。不過，哈里森提到，45分鐘後他還需要20分鐘的緩衝時間，來確認自己很清醒、不會昏昏沉沉。

這支影片目前已破450萬點閱率，並吸引許多網友留言討論。有網友表示，抓緊時間休息總好過疲勞駕駛，「我寧願機師休息，也不希望他邊開飛機邊努力保持清醒」。也有人解釋，長途飛機上可能會有兩組機師人員，「各位冷靜，飛機上還有3到4位機師」。