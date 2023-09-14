拍照pose洩年齡？內行從「這些動作」判斷是否為Z世代 網驚：好準

受環境影響，每個世代都有自己的流行文化、獨特語言和價值觀等，從一些細微特徵，就能判斷一個人屬於哪個世代。國外一名網紅珍娜（Jenna Palek）聲稱，她能透過一個人的拍照姿勢，分辨此人是千禧世代還是Z世代，也指出有些動作特點會洩漏年齡，影片曝光後，引發網友熱烈討論。

千禧世代（Y世代）是出生於1981年至1996年之間的人，而Z世代則被認為是1997年至2012年間出生的人。國外網紅珍娜就是1997年出生的Z世代，日前她拍片表示，只要透過一個人擺出的拍照姿勢，就能分辨此人到底是千禧世代還是Z世代，其中千禧世代的拍照動作特點是，他們會將膝蓋輕微彎曲，手放在臀部，身體前傾，將頭部偏向一側，並微笑。如果他們想要讓姿勢更俏皮，會把雙手舉到空中，同時露出帶有淘氣感的笑容。

珍娜指出，千禧世代的人會將膝蓋彎曲，手放在臀部，如果想更俏皮，會將手舉起來，露出浮誇淘氣的表情。圖／擷自tiktok@jennapalek

Z世代則有不同的拍照姿勢，例如在上半身，他們會將手掌交疊、手指輕微交觸放在腹部前方位置，就好像握著一顆「不存在的彈珠」，或者會穿著低腰牛仔褲，將雙手叉腰等。而在下半身，Z世代最常見的是會將一隻腳移動至另一隻腳的前方，臀部也稍微傾斜並微笑。

如果想讓拍照pose更有個性、狂野，他們的手會做經典的搖滾手勢，或者會從較高地方往下拍，讓他們的頭看起來很大，很像使用了魚眼鏡頭一樣。

珍娜表示，Z世代的人通常會將一隻腳往前移動，並在手部交疊或插腰，若想狂野風格，會做出搖滾手勢。圖／擷自tiktok@jennapalek

珍娜的影片曝光後引發討論，一些國外網友紛紛留言超準，「哈哈哈這太準確」、「太真實了」、「我感覺很像被窺探」。也有網友不認同珍娜的劃分，「千禧世代最有趣的拍照姿勢是噘嘴比YA」、「我是千禧世代，以前從未擺過這樣的姿勢」、「我是1993年出生的千禧世代，但我太追隨潮流，所以我做了Z世代所做的事情」。