旅客夫婦抵達新加坡翌日起爭執...人夫用刀殺妻後換衣自首 警查動機

新加坡發生一宗殺妻命案。一對旅客夫婦入住當地一間距離警局只有1.5公里的飯店，疑似發生爭執，丈夫涉嫌用刀殺害妻子，隨後更衣自首。警方到場檢獲兇器調查，正調查疑犯犯案動機，疑犯被控謀殺罪名。

據了解，涉案夫婦來自一個南亞國家，丈夫目前30歲，妻子則是32歲，兩人本月8日抵達新加坡，入住東海岸路一間飯店。該飯店距離馬林百列鄰里警局只有1.5公里，開車只需約10分鐘，步行則要20分鐘左右。

案發本月9日下午5時許，涉案丈夫前往馬林百列鄰里警局自首，坦承自己殺害妻子。警方大為緊張，派出多名警員到場調查，在一間客房內發現一具女性遺體，身上有明顯刀傷，同時在房內檢獲一把利刀，相信是兇器。

警方稍後安排運走遺體，初步相信案發時夫婦曾經發生口角，疑犯繼而犯案，正調查兩人爭執內容及疑犯犯案動機。疑犯本月11日被控謀殺罪名，根據當地法律，一旦罪成，最高刑罰是死刑。

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文章授權轉載自《香港01》