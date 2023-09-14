快訊

是演員也是教授！郭台銘讚副手「萬中選一」 賴佩霞驚人學經歷曝光

美越獄殺人犯潛逃2周後終落網！被警犬制伏 武裝警「開心大合照」曝

暴力傳給下一代？烏克蘭孩子玩起了「戰爭遊戲」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅客夫婦抵達新加坡翌日起爭執...人夫用刀殺妻後換衣自首 警查動機

香港01／ 撰文：田中貴
一名人夫和妻子發生口角後，用刀殺害對方。（示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。）
一名人夫和妻子發生口角後，用刀殺害對方。（示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。）

新加坡發生一宗殺妻命案。一對旅客夫婦入住當地一間距離警局只有1.5公里的飯店，疑似發生爭執，丈夫涉嫌用刀殺害妻子，隨後更衣自首。警方到場檢獲兇器調查，正調查疑犯犯案動機，疑犯被控謀殺罪名。

據了解，涉案夫婦來自一個南亞國家，丈夫目前30歲，妻子則是32歲，兩人本月8日抵達新加坡，入住東海岸路一間飯店。該飯店距離馬林百列鄰里警局只有1.5公里，開車只需約10分鐘，步行則要20分鐘左右。

案發本月9日下午5時許，涉案丈夫前往馬林百列鄰里警局自首，坦承自己殺害妻子。警方大為緊張，派出多名警員到場調查，在一間客房內發現一具女性遺體，身上有明顯刀傷，同時在房內檢獲一把利刀，相信是兇器。

警方稍後安排運走遺體，初步相信案發時夫婦曾經發生口角，疑犯繼而犯案，正調查兩人爭執內容及疑犯犯案動機。疑犯本月11日被控謀殺罪名，根據當地法律，一旦罪成，最高刑罰是死刑。

延伸閱讀：

人夫疑妻出軌男鄰居 將2包老鼠藥投粥欲殺妻 2原因唔食都知有毒

悲！揭妻出軌兼虐待雙胞胎自閉兒 抑鬱夫殺兩子求判死 結局出爐

文章授權轉載自《香港01》

新加坡 自首 命案 丈夫

延伸閱讀

小三不滿被分手狂打數十通電話 嗆人夫不陪住「找人把你處理掉」

人妻總動員攔車捉姦、夫開車想輾父母 仙氣小三模樣曝光風向逆轉

「叔叔跟媽媽抱在一起睡覺」人夫驚覺被綠 提告拿不到一毛錢

人夫約炮女廟友自家鐵工廠活春宮 妻監視器目擊怒告侵權

相關新聞

岸田文雄的心機：內閣人事改組要救民調、打政敵

日本岸田政權在國內的支持率持續下探，9月12日傍晚公布了岸田內閣人事改組、以及自民黨高層人事的異動名單，期望藉此提升政權形象、挽救民意支持，同時也為了2024年秋季的自民黨總裁選佈局。這份岸田內閣改造名單，19人中換血了13人，之中有5人為女性，是與過去2001小泉純一郎、2014安倍內閣相同的女性最多人數。新內閣名單表現出岸田塑造派閥平衡、穩固現有形勢的「總主流派」安排，不過在黨內高層要職的人事上，卻也透過拉攏最大派閥安倍派、以及牽制潛在政敵，為自己2024的總裁選預作準備。

旅客夫婦抵達新加坡翌日起爭執...人夫用刀殺妻後換衣自首 警查動機

新加坡發生一宗殺妻命案。一對旅客夫婦入住當地一間距離警局只有1.5公里的飯店，疑似發生爭執，丈夫涉嫌用刀殺害妻子，隨後更衣自首。警方到場檢獲兇器調查，正調查疑犯犯案動機，疑犯被控謀殺罪名。

英政府禁裝中國監視器 下議院批准新法

英國議會下議院週三（9月13日）批准一項新法，禁止政府大樓和軍事基地安裝中國的監視器設備。依照新規定，政府機構將撤除大批中國的監視器。新法仍需送交上議院批准，才會正式成為法律。

K2-18b行星 8年前已發現水

天文學家在「K2-18b」行星疑似發現只有生物才能產生的含碳分子，其實學界早在二○一五年就已發現這顆行星有水，是學界首度...

太陽系外行星 疑有生命跡象

天文學家正在宇宙其餘地方尋找生命跡象，而系外行星K2-18b特別受到關注。美國太空總署（ＮＡＳＡ）指出，韋伯太空望遠鏡可...

已釀2死！印度南部爆發「立百病毒」疫情 部分學校、辦公室關閉

印度南部克勒拉省（Kerala）爆發立百病毒（Nipah Virus）疫情，目前已造成兩死。當局今天關閉了部分學校、辦公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦