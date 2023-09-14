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太陽系外行星 疑有生命跡象

聯合報／ 國際中心／綜合報導
藝術家筆下K2-18b行星環繞紅矮星公轉示意圖。科學家觀測到，這顆行星疑似具有生物才能產生的含碳分子。（路透）
藝術家筆下K2-18b行星環繞紅矮星公轉示意圖。科學家觀測到，這顆行星疑似具有生物才能產生的含碳分子。（路透）

天文學家正在宇宙其餘地方尋找生命跡象，而系外行星K2-18b特別受到關注。美國太空總署（ＮＡＳＡ）指出，韋伯太空望遠鏡可能已在K2-18b大氣中偵測到一種含碳分子，而在地球，這種分子只能由生命產生。

歐洲新聞台報導，天文學家二○一九年宣布在K2-18b行星大氣中發現水汽跡象後，這顆行星一直是研究對象。後續探討顯示，K2-18b大氣中的水汽實際上可能是甲烷。

K2-18b行星在獅子座繞著一顆紅矮星運行，距離我們的太陽系約一百廿光年，質量是地球的八點六倍。

ＮＡＳＡ的韋伯太空望遠鏡將更強大的鏡頭對準K2-18b，提供大量新數據，發現這顆行星上有含碳分子，包括甲烷與二氧化碳，這引發了人們對該行星特徵的揣測，認為這顆星球的大氣可能富含氫氣，且表面被液態海洋覆蓋，而這些特徵可能是行星有生命存在的跡象。

韋伯太空望遠鏡觀察到的數據，還包括可能偵測到稱為二甲基硫（dimethyl sulphide，ＤＭＳ）的分子，而在地球大氣中發現的ＤＭＳ，多數是來自海洋中的浮游植物與微生物。

ＮＡＳＡ在聲明中說，推斷大氣中含有ＤＭＳ的說法，比起其他發現「較不確定」，因此需要進一步驗證。

英國劍橋大學天文學家馬都蘇漢說：「韋伯望遠鏡接下來的觀測結果應能證實，ＤＭＳ是否確實大量存在於K2-18b行星的大氣中。」這項研究發表於英國的「天文物理期刊通訊」，馬都蘇漢是報告主要執筆人。

然而，ＮＡＳＡ表示，在該行星大氣中偵測到大量甲烷與二氧化碳，以及缺乏氨的事實，支持了K2-18b富含氫的大氣層下可能有海洋的假說。

這顆星球據信是「氫氣海洋行星（Hycean）」，這種行星比地球大，但比太陽系的木星、土星等氣態巨行星小，被一片液態海洋和厚厚的氮氣大氣覆蓋。太陽系沒有這種行星，因此人類對其了解有限，一些天文學家認為，氫氣海洋行星可能是有望找到生命證據的環境。

馬都蘇漢表示：「我們的發現顯示，在其他地方尋找生命時，應將不同的宜居環境納入考量。傳統上，若要在太陽系外行星尋找生命，主要是聚焦在較小的岩石行星，但更大的氫氣海洋行星，明顯更有利於進行大氣觀測以搜尋生命跡象」。

韋伯太空望遠鏡 太陽系

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