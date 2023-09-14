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K2-18b行星 8年前已發現水
天文學家在「K2-18b」行星疑似發現只有生物才能產生的含碳分子，其實學界早在二○一五年就已發現這顆行星有水，是學界首度在太陽系外行星發現水的蹤跡，因此多年來一直密切觀察。
這顆行星位於其主恆星的適居帶，意味著距離其公轉的恆星既不會太近也不會太遠。K2-18b質量是地球的八倍，也被稱為超級地球，距地球約一百廿光年，每卅三天環繞一顆獅子座的紅矮星公轉一圈。該行星溫度估計約在攝氏四十七度到零下七十三度間。然而，紅矮星是活躍的恆星，K2-18b表面可能接收比地球更高輻射量。
這顆行星距離地球太遠，無法派出太空船前往探測，只能以望遠鏡觀察。因為主恆星比行星更加明亮，讓原本就是艱鉅任務的系外行星潛在大氣組成研究工作變得更艱難。然而，行星從恆星前方通過時，望遠鏡就能夠探測到此時發生的亮度下降。只要K2-18b的主星星光穿過其大氣層，天文學家就能夠藉此分析K2-18b。
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