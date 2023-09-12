女植物人昏迷26年突誕嬰...男護被驗DNA揭強姦 警調查片段首曝光

美國1間療養院於2018年發生1宗令人髮指的性侵案，1名29歲女植物人突然懷孕誕下男嬰，而她自3歲起已卧床並長時間昏迷，根本不可能進行性行為，警方事後強制檢驗療養院所有男職員的DNA，以便追查強姦犯身分，終發現1名37歲男護士是男嬰的爸爸，疑犯被捕後歸咎於自己在孤兒院時遭受性侵，以及被母親忽視，被告認罪後被判囚10年，目前仍在服刑。警方近日首度公開照顧人員當日發現女受害人產子後報案的的影片紀錄，可見警方當日展開調查，並向療養院內的眾人錄取口供，當時有照顧人員情緒激動，不時拭淚。

當地警方近日根據《資訊自由法》，首次公布警員調查當日使用隨身攝影機拍下的影像，顯示調查當時是2018年12月29日下午3時至4時，案發現場的亞利桑那州哈仙達療養院（Hacienda HealthCare）仍然有聖誕裝飾，但案件令節日氣氛全毀，眾人神情凝重，片段中任何涉及受害人容貌等資料和其他人的名牌均被打碼處理。

警員前往女受害人房間調查，同時要求職員提供其醫療紀錄、照顧人員，以及過去9個月的訪客紀錄。警員詢問照顧人員是否全部都是女性，有職員回答是，警員再補問是否沒有男性可以進入，職員同樣稱是，影片中見到有照顧人員表現激動，不時拭淚，亦有職員坦言 「當我看到時，這是1個…嬰兒出世了」。

但有前員工向媒體指出，照顧受害人的人員負責為她沖澡、更衣和餵食，的確是「全女班」，但負責給藥等醫療行為的看護有男性，換言之，是有男子可以進入女受害人房間犯案。

警方事後獲得法庭頒令，強制檢驗療養院所有男職員的DNA，以用作比對案中男嬰的DNA，終發現案發時36歲的男護士薩瑟蘭（Nathan Sutherland）的DNA與男嬰吻合，於是將他拘捕。薩瑟蘭來自海地，在孤兒院長大，聲稱是虔誠基督徒，經常到教會唱聖詩，曾經嘗試向饒舌歌手的方面發展；他於2005年擔任過診所護士助理，2011年成為持牌執業護士（licensed practical nurse），並在案發的哈仙達療養院工作接近8年，負責照護受害人，之前沒有犯罪紀錄。

案件呈堂後，薩瑟蘭表示，自己在孤兒院時遭受性侵，以及被母親忽視，因而「表現不當」和「做出邪惡行為」，他亦承認2項虐待和性侵的指控，被判囚10年，目前仍在服刑。

療養院當時發表聲明稱，在聘用薩瑟蘭之前，曾經進行過背景審查，「事件令中心每位成員都難受至極，沒法想像1名持牌執業護士會如此嚴重傷害病人。我們再一次向病人、她的家人、社會及合作夥伴道歉，並且致以最深切的同情」。對於警方近日公開隨身攝影機拍下的影像，療養院表示仍然令人痛心，對犯人的所作所為到厭惡，院方案發後有新的領導層，根據聯邦政策，改善安全基礎設施和程序，而且通過檢查，「不能改變那可怕的一天，但我們每天都在努力工作，以確保我們照顧的人不再受到傷害」。

哈仙達療養院發表聲明向公眾道歉。（Twitter圖片）

案中男嬰事後交由受害人的家人照顧，目前已5歲，他們沒有回應警方公開的影像。有外國傳媒報導指女受害人小時候因腦部問題導致運動及認知障礙、身體嚴重殘疾自3歲起臥床，無法與外界交流長年陷入昏迷，即案發時已昏迷26年。不過，案發後受害人的家人當時曾透過律師發聲明澄清，指受害人並非處於昏迷狀態，「她（受害人）只是有嚴重智力障礙，無法說話，但可以移動四肢、頭和頸部。她依然有感覺，喜歡我們讀書給她聽，很享受抒情音樂，而且可以回應那些她熟悉的人，尤其是家人。」

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文章授權轉載自《香港01》