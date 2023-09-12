胎中胎！10月大女嬰胃藏「腫瘤」 驗出雙胞死胎...全球不足200例
巴基斯坦1名10個月大的女嬰，出生不久便發現腹痛問題，狀況持續令父母十分擔心。早前她被送往醫院接受治療，醫生透過超音波檢驗，在女嬰的胃部發現一個小腫瘤，須立即進行手術，取出腫瘤後化驗，發現是一個死胎，原來是女嬰的雙胞胎妹妹。醫生指，這種胎中胎的情況十分罕見，全球至今僅出現不超過200個案例。
綜合外媒報導，事主為現時10個月大的女嬰，她的父親指，女兒出生後一直有腹痛問題，家人帶她四出求醫接受各種治療，但情況仍沒有改善、無法緩解女兒的痛楚，最後父母決定帶女嬰到較具規模的醫院做檢查。
女嬰入院後，醫生使用超音波掃描她的腹部，發現胃內有1個疑似為腫瘤的異物，懷疑是造成女嬰腹痛的主因，於是緊急做手術將「腫瘤」取出。手術相當艱難，花了2個小時才完成。兒科醫生艾哈邁德（Mushtaq Ahmed）表示，檢驗結果顯示，從女嬰胃內切除下來的並非「腫瘤」，而是 １個死胎。
艾哈邁德解釋道，死胎相信是女嬰未發育完全的雙胞胎妹妹，這種現象被稱為「雙胞胎消失症候群」（Vanishing Twin Syndrome），「這現象亦被稱為胎中胎，雙胞胎的發育過程中，其中一個胎兒在另一個胎兒體內生長，發生的機會相當低，極為罕見」。
女嬰的父母知悉真相後感到非常震驚意外，而女嬰術後狀況穩定，目前仍在恢復中。據2010年發表在《外科技術與病例報告》雜誌上的研究結果顯示，雙胞胎消失症候群至今全球僅出現不超過200個案例，在50萬個新生兒中約有1人發生。
延伸閱讀：
頑弟以手扮槍射擊 大牛認錯人發狂怒襲、9歲姐慘遭牛角狂插重傷
離奇「命案」！人妻認殺夫棄屍 警翌日揭「死者」在生 親述內情
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言