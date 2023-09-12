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胎中胎！10月大女嬰胃藏「腫瘤」 驗出雙胞死胎...全球不足200例

香港01／ 撰文：喬納森
一名10個月大的女嬰被發現腹內有死胎。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。
一名10個月大的女嬰被發現腹內有死胎。示意圖，與新聞當事者無關，圖片來源／Ingimage。

巴基斯坦1名10個月大的女嬰，出生不久便發現腹痛問題，狀況持續令父母十分擔心。早前她被送往醫院接受治療，醫生透過超音波檢驗，在女嬰的胃部發現一個小腫瘤，須立即進行手術，取出腫瘤後化驗，發現是一個死胎，原來是女嬰的雙胞胎妹妹。醫生指，這種胎中胎的情況十分罕見，全球至今僅出現不超過200個案例。

綜合外媒報導，事主為現時10個月大的女嬰，她的父親指，女兒出生後一直有腹痛問題，家人帶她四出求醫接受各種治療，但情況仍沒有改善、無法緩解女兒的痛楚，最後父母決定帶女嬰到較具規模的醫院做檢查。

女嬰入院後，醫生使用超音波掃描她的腹部，發現胃內有1個疑似為腫瘤的異物，懷疑是造成女嬰腹痛的主因，於是緊急做手術將「腫瘤」取出。手術相當艱難，花了2個小時才完成。兒科醫生艾哈邁德（Mushtaq Ahmed）表示，檢驗結果顯示，從女嬰胃內切除下來的並非「腫瘤」，而是 １個死胎。

艾哈邁德解釋道，死胎相信是女嬰未發育完全的雙胞胎妹妹，這種現象被稱為「雙胞胎消失症候群」（Vanishing Twin Syndrome），「這現象亦被稱為胎中胎，雙胞胎的發育過程中，其中一個胎兒在另一個胎兒體內生長，發生的機會相當低，極為罕見」。

女嬰的父母知悉真相後感到非常震驚意外，而女嬰術後狀況穩定，目前仍在恢復中。據2010年發表在《外科技術與病例報告》雜誌上的研究結果顯示，雙胞胎消失症候群至今全球僅出現不超過200個案例，在50萬個新生兒中約有1人發生。

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文章授權轉載自《香港01》

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