快訊

「鬼門關」後鴻運當頭！馬上就要升官發財的4大生肖

疫後華航在日航班恢復8成 復飛熊本航線「日人終究要出國」

王牌推銷員大翻車東西賣不掉 急找親友捧場卻捅意外婁子

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本推銷員因為商品賣不掉，急忙找親友團來捧場，未料卻引發其他問題。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本推銷員因為商品賣不掉，急忙找親友團來捧場，未料卻引發其他問題。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

做生意不容易，若是身為第一線的推銷人員，更必須在短時間內，當面向顧客介紹產品的優點，打動客人的心。否則不管產品如何優秀，但沒有讓客人有充分瞭解，就很難成功將產品推銷出去。有位日本推銷員，就曾經因此嚴重失敗過一次。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名慎吾的33歲男性，在一家生活雜貨製造公司上班，且經常要到賣場、百貨公司等現場進行推銷。在他優秀的推銷技巧下，有著「新品販售王」的稱號。有一次，公司耗時五年，研發出了一項非常出色的商品，就將把販售這項物品的任務，交到了慎吾手上。

然而這一次，儘管慎吾信心滿滿，準備得相當周全，未料實際到百貨公司推銷時，幾乎沒有顧客上門。這意外的發展讓他非常緊張，回家後忍不住向妻子拜託，希望他能招攬一些親朋好友，來幫忙捧個場，讓業績不至於太難看。

於是在親友團的幫助下，這次的推銷最終總算勉強達標，讓慎吾對公司有個交代。不料慎吾才剛喘口氣，幾天之後卻發現，那些幫忙買下商品的親友團，由於自己也不需要的關係，紛紛將商品丟到網站上拋售。

看到新產品出現一大堆二手轉賣，讓公司非常驚訝，以為是商品出了什麼問題，讓顧客因而集體不滿出清。由於慎吾不敢坦承實情，最後只好私下向親友買下那些商品，讓場面不至於那麼難看。然而因為這樣，新商品卻在家中堆積如山，搞壞了他跟老婆之間的關係。

賣場 業績

延伸閱讀

中年男辭職開居酒屋圓夢 卻被酸「不如改成拉麵店」慘虧收場

漢字好難！老美學日文卡關 被回「練習一百次」崩潰喊歐買尬

不爽上班都在幫人善後 他故意擺爛「遲到早退」竟獲公司慰留

參展者自重！博物館咒術展警告別亂拍「怕你拍到個什麼鬼」

相關新聞

王牌推銷員大翻車東西賣不掉 急找親友捧場卻捅意外婁子

做生意不容易，若是身為第一線的推銷人員，更必須在短時間內，當面向顧客介紹產品的優點，打動客人的心。否則不管產品如何優秀，但沒有讓客人有充分瞭解，就很難成功將產品推銷出去。有位日本推銷員，就曾經因此嚴重失敗過一次。

熱浪+暴雨 全球災情加劇

全球旱澇交替出現，炙人熱浪後，全球多處降下暴雨，引發洪災。科學家認為，高溫讓地表變得過於乾燥，難以吸收水分，加劇災情。

領導複製桃莉羊研究 英國科學家韋莫特逝世享壽79歲

英國蘇格蘭愛丁堡大學今天指出，領導複製桃莉羊研究小組的英國科學家韋莫特（Ian Wilmut）已經去世，享壽79歲

隨機攔路人！蠢賊問到便衣警察何處變賣黃金 當場活逮拘留

義媒報導，一名32歲男子在路上隨機問人「在哪裡可以找到黃金買家」，不料遇上便衣警察引發關注，並展開一系列調查，最後這名男...

教會會友「為耶穌鼓掌」超過3小時 創世界紀錄

教會會友連續拍手超過3小時，創下金氏世界紀錄。烏干達一間教會發起「為耶穌鼓掌」活動，所有會友鼓掌超過3小時...

不孕妻養吉娃娃當替代 未料膩了放任狗狗「脫水中暑」險亡

許多人家中都會養些貓狗寵物，然而一旦下定決心要養，當然應該負起責任，打點好寵物的一切，否則不只容易產生家庭糾紛，更會傷害到小寵物的生命。近來在日本，就產生了養寵物的爭議事件。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦