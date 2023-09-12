王牌推銷員大翻車東西賣不掉 急找親友捧場卻捅意外婁子

做生意不容易，若是身為第一線的推銷人員，更必須在短時間內，當面向顧客介紹產品的優點，打動客人的心。否則不管產品如何優秀，但沒有讓客人有充分瞭解，就很難成功將產品推銷出去。有位日本推銷員，就曾經因此嚴重失敗過一次。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名慎吾的33歲男性，在一家生活雜貨製造公司上班，且經常要到賣場、百貨公司等現場進行推銷。在他優秀的推銷技巧下，有著「新品販售王」的稱號。有一次，公司耗時五年，研發出了一項非常出色的商品，就將把販售這項物品的任務，交到了慎吾手上。

然而這一次，儘管慎吾信心滿滿，準備得相當周全，未料實際到百貨公司推銷時，幾乎沒有顧客上門。這意外的發展讓他非常緊張，回家後忍不住向妻子拜託，希望他能招攬一些親朋好友，來幫忙捧個場，讓業績不至於太難看。

於是在親友團的幫助下，這次的推銷最終總算勉強達標，讓慎吾對公司有個交代。不料慎吾才剛喘口氣，幾天之後卻發現，那些幫忙買下商品的親友團，由於自己也不需要的關係，紛紛將商品丟到網站上拋售。

看到新產品出現一大堆二手轉賣，讓公司非常驚訝，以為是商品出了什麼問題，讓顧客因而集體不滿出清。由於慎吾不敢坦承實情，最後只好私下向親友買下那些商品，讓場面不至於那麼難看。然而因為這樣，新商品卻在家中堆積如山，搞壞了他跟老婆之間的關係。