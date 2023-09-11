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中年男辭職開居酒屋圓夢 卻被酸「不如改成拉麵店」慘虧收場

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本上班族辭掉工作開居酒屋，但一年後嚴重虧損收店。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本上班族辭掉工作開居酒屋，但一年後嚴重虧損收店。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

餐飲業市場競爭激烈，想要闖出一番事業，必須得下許多功夫。很多時候，即使努力投入，也未必能夠得到預期的效果。有位日本的上班族，就曾經想一圓餐飲業的夢，沒想到投入後卻處處碰壁，最後落得血本無歸的下場。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名兒玉謙次的54歲男性，本來在一家股份有限公司擔任管理職。然而，由於厭倦了揣摩上意及和部下糾纏的生活，加上自己本來就喜歡到處逛居酒屋，於是毅然決定辭去工作，砸下積蓄的1500萬日幣（約相當於新台幣315萬），以及銀行融資1000萬日幣（約相當於新台幣1000萬），在東京開了一家居酒屋。

在開設之前，兒玉還事先到朋友的居酒屋店裡修行了兩個月，瞭解相關的訣竅。然而實際開店後，進展卻相當不順利。雖然兒玉想提供最好的服務給客人，但是第一次做服務業，一直不得要領。

另外，兒玉對食材來源非常講究，但是客人卻不買單。像是他特地從自己的家鄉，找了許多珍稀的食材做料理，例如「醬燒海豚肉」、「烤鮪魚尾巴」等等，可是這些菜都沒什麼人點，反而是烤雞肉、薯條這些普通菜色人氣較高。還有客人當面酸他，要他放棄居酒屋，改去開拉麵店算了。

結果開店以來，店家一直維持著虧損狀態。兒玉在苦撐一年之後，最終只好在心灰意冷下，決定將店家收掉。不只積蓄倒賠，還欠下1650萬日幣（約相當於新台幣347萬）債務。慘痛的教訓，讓他見識到想獨立創業，挑戰飲食業界，實在非常不容易。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

居酒屋 日本

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