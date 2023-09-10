幾點吃晚餐對身體最好？ 專家揭最佳時機：選錯時間會毀了晚上睡眠

現代人生活忙碌，可能因為通勤或加班延後吃晚飯時間，近日有外媒引述多位專家說法指出，吃晚餐的時間會影響到晚上睡眠，甚至很難減肥，並分享最佳吃晚餐時機，呼籲民眾別太晚用餐。

根據太陽報報導，健康專家明迪（Mindy Pelz）在TikTok上向觀眾呼籲，盡量不要太晚吃晚飯。明迪解釋，如果民眾傍晚5點吃晚飯，體內胰島素會出現峰值，接著就會開始下降，然後褪黑激素（一種在睡眠中發揮重要作用的激素）會在深夜不斷累積，「你需要讓褪黑激素發揮作用，讓你睡個好覺，並在進食完後，從胰島素飆升中恢復過來」。

那如果很晚用餐會發生什麼事？明迪進一步指出，「褪黑激素水平會在胰島素水平上升時一起上升」，兩者交互影響下，不僅會打亂人體生理規律，更會破壞到睡眠。

至於最晚用餐時間最好是睡前多久？明迪表示，如果能在睡覺前3個小時吃晚飯，對身體會比較好。

太陽報也引用《Fast Like a Girl》書籍作者說法指出，「所以晚餐的時間很重要，要確保胰島素和褪黑激素反向出現，而不是同時出現」，另一名醫學博士達納（Dana Cohen）則表示，晚餐的最佳時間是下午5點至7點之間。

營養師凱瑟琳（Dana Cohen）則建議，除了要提早吃飯，也要提早喝茶，「研究人員發現，吃得越早，血糖調節效果越好，脂肪代謝也越好，脂肪代謝是脂肪儲存的一個因素」，凱瑟琳也表示，吃早餐、清淡的晚餐有助於改善睡眠、改善消化、促進新陳代謝、降低血壓。