日本讓出「最老」寶座？世界最長壽國家將變成這一國

目前，日本仍穩坐世界最長壽國家的寶座。不過，根據預測，日本這個世界「最老」寶座，可能在2040年就會被另一個國家取代！是哪一國？它超越日本的祕密是什麼？

住哪國可以更長壽？住哪國可能更短命？

2019年，世界衛生組織（WHO）統計，世界最長壽國家前五名為日本（84.3歲）、瑞士（83.4歲）、南韓（83.3歲）、新加坡（83.2歲）、西班牙（83.2歲）。

相形之下，世界最「短命」的五國則為莫三比克（58.1歲）、史瓦帝尼（57.7歲）、索馬利亞（56.5歲）、中非共和國（53.1歲）、賴索托（50.7歲）。這些國家同時也是世界最貧窮國家之一。

而台灣的平均壽命又是多少？台灣2019年的人均壽命為80.9歲，與挪威相同，名列第34；不過，若是採用CIA調查，台灣2019年的平均壽命為81.16歲，名列第43。

另外，美國的平均壽命為78.5歲，在WHO的統計裡名列第40；中國大陸則為77.4歲，名列第48。

由於醫學進步，過去數十年間，人類的平均壽命已大幅延長，從1950到2021年，全球人口平均壽命已由46.5歲上升至73.3歲。

從1950到2021年，全球人口平均壽命已由46.5歲上升至73.3歲。 示意圖／ingimage

日本不再最長壽？未來想活得久，就搬去西班牙！

日本擁有世界最高齡的社會，也是最長壽的國家。但如今，它的最老寶座可能被另一個國家取代！

這個國家就是西班牙。

2018年，醫學期刊《柳葉刀》研究指出，到了2040年，西班牙的人均壽命將延長到85.8歲，超越日本，成為世界最老國家。

另一份華盛頓大學健康指標和評估研究所的資料也顯示，預計2040年，西班牙的人均壽命會超越日本，成為世界第一。

不僅活得久，也活得健康！根據彭博全球健康指數，西班牙從2019年開始就超越義大利，蟬聯四年歐洲第一至今。

不過，長壽也會有長壽的困擾，西班牙如今正面對戰後嬰兒潮世代的退休，加上西班牙的平均福利率較高，即平均養老金與平均薪資比率，西班牙排歐洲第3，面對極為沉重的公共支出壓力。

西班牙央行表示，2019年，西班牙養老金已占GDP達12.7％。相較之下，歐盟國家平均為10.4％。如此龐大的負擔，讓西國央行呼籲政府要創造更多就業機會、增加財政收入。

西班牙長壽的祕訣是什麼？

有句英語俗諺說：You are what you eat（人如其食），飲食習慣在很大程度上，就反映在人是否長壽。綜觀全球長壽國家與健康國家排名，前五名有很多都由地中海國家占據，這與地中海飲食習慣有很大關聯。

地中海飲食，由蔬果、瘦肉、魚類、橄欖油、豆類、雜糧組成，搭配含豐富營養價值的橄欖油調味，脂肪、蛋白質、Omega3來源充足，這使人們的心血管比例更低、體態更健美、心理健康狀態也更完善。

2013年，聯合國教科文組織就將地中海飲食登錄到人類非物質文化遺產上，並規定世界僅有七個國家符合地中海飲食標準國家：義大利、西班牙、葡萄牙、希臘、克羅埃西亞、摩洛哥、塞浦路斯。

而根據世界衛生組織2019年的資料，這七國在世界人均壽命前十名就占了三名，分別是西班牙、義大利、塞浦路斯。

地中海飲食脂肪、蛋白質、Omega3來源充足，這使人們的心血管比例更低、體態更健美、心理健康狀態也更完善。 示意圖／ingimage

3小時午休遠勝台灣

另外，西班牙還有一個簡單卻獨特的長壽祕訣：午睡。

一般來說，台灣上班族中午可能約有一小時休息，扣掉吃飯時間，大多剩30分鐘睡覺、消化，對身體來說實在有些緊促。

與之對照，西班牙的午睡則在下午2至5點之間，這段時間店鋪打烊，幾乎所有西班牙人都在睡覺，這不只給人足夠且有品質的睡眠，也讓人有更多運動與休閒空間。

另外，西班牙也因為城市人口密集，人們在市內多以走路或騎腳踏車代替開車。豐富的運動量，也使西班牙人更健康、更長壽。

（本文出自2023.09.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）