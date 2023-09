日本讓出「最老」寶座？世界最長壽國家將變成這一國

目前,日本仍穩坐世界最長壽國家的寶座。不過,根據預測,日本這個世界「最老」寶座,可能在2040年就會被另一個國家取代!是哪一國?它超越日本的祕密是什麼?

住哪國可以更長壽?住哪國可能更短命?

2019年,世界衛生組織(WHO)統計,世界最長壽國家前五名為日本(84.3歲)、瑞士(83.4歲)、南韓(83.3歲)、新加坡(83.2歲)、西班牙(83.2歲)。

相形之下,世界最「短命」的五國則為莫三比克(58.1歲)、史瓦帝尼(57.7歲)、索馬利亞(56.5歲)、中非共和國(53.1歲)、賴索托(50.7歲)。這些國家同時也是世界最貧窮國家之一。

而台灣的平均壽命又是多少?台灣2019年的人均壽命為80.9歲,與挪威相同,名列第34;不過,若是採用CIA調查,台灣2019年的平均壽命為81.16歲,名列第43。

另外,美國的平均壽命為78.5歲,在WHO的統計裡名列第40;中國大陸則為77.4歲,名列第48。

由於醫學進步,過去數十年間,人類的平均壽命已大幅延長,從1950到2021年,全球人口平均壽命已由46.5歲上升至73.3歲。

日本不再最長壽?未來想活得久,就搬去西班牙!

日本擁有世界最高齡的社會,也是最長壽的國家。但如今,它的最老寶座可能被另一個國家取代!

這個國家就是西班牙。

2018年,醫學期刊《柳葉刀》研究指出,到了2040年,西班牙的人均壽命將延長到85.8歲,超越日本,成為世界最老國家。

另一份華盛頓大學健康指標和評估研究所的資料也顯示,預計2040年,西班牙的人均壽命會超越日本,成為世界第一。

不僅活得久,也活得健康!根據彭博全球健康指數,西班牙從2019年開始就超越義大利,蟬聯四年歐洲第一至今。

不過,長壽也會有長壽的困擾,西班牙如今正面對戰後嬰兒潮世代的退休,加上西班牙的平均福利率較高,即平均養老金與平均薪資比率,西班牙排歐洲第3,面對極為沉重的公共支出壓力。

西班牙央行表示,2019年,西班牙養老金已占GDP達12.7%。相較之下,歐盟國家平均為10.4%。如此龐大的負擔,讓西國央行呼籲政府要創造更多就業機會、增加財政收入。

西班牙長壽的祕訣是什麼?

有句英語俗諺說:You are what you eat(人如其食),飲食習慣在很大程度上,就反映在人是否長壽。綜觀全球長壽國家與健康國家排名,前五名有很多都由地中海國家占據,這與地中海飲食習慣有很大關聯。

地中海飲食,由蔬果、瘦肉、魚類、橄欖油、豆類、雜糧組成,搭配含豐富營養價值的橄欖油調味,脂肪、蛋白質、Omega3來源充足,這使人們的心血管比例更低、體態更健美、心理健康狀態也更完善。

2013年,聯合國教科文組織就將地中海飲食登錄到人類非物質文化遺產上,並規定世界僅有七個國家符合地中海飲食標準國家:義大利、西班牙、葡萄牙、希臘、克羅埃西亞、摩洛哥、塞浦路斯。

而根據世界衛生組織2019年的資料,這七國在世界人均壽命前十名就占了三名,分別是西班牙、義大利、塞浦路斯。

3小時午休遠勝台灣

另外,西班牙還有一個簡單卻獨特的長壽祕訣:午睡。

一般來說,台灣上班族中午可能約有一小時休息,扣掉吃飯時間,大多剩30分鐘睡覺、消化,對身體來說實在有些緊促。

與之對照,西班牙的午睡則在下午2至5點之間,這段時間店鋪打烊,幾乎所有西班牙人都在睡覺,這不只給人足夠且有品質的睡眠,也讓人有更多運動與休閒空間。

另外,西班牙也因為城市人口密集,人們在市內多以走路或騎腳踏車代替開車。豐富的運動量,也使西班牙人更健康、更長壽。

