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燙衣服如何避開「鈕扣雷區」？專家揭1技巧消除摺痕 網震驚：從沒想過

聯合新聞網／ 綜合報導
瑞士整燙品牌業者分享如何用熨斗燙平鈕扣附近的布料，掀起TikTok網友熱烈討論。圖／Ingimage
瑞士整燙品牌業者分享如何用熨斗燙平鈕扣附近的布料，掀起TikTok網友熱烈討論。圖／Ingimage

當家裡的襯衫和制服皺巴巴時，有些民眾會用熨斗將衣服燙平，其中，燙鈕扣附近的折痕時，更需要小心翼翼地燙平，有些人會嫌麻煩直接避開，導致摺痕無法完美消除。對此，有專家在TikTok拍片授予一個簡單技巧，讓民眾可以毫無顧慮地將衣服燙整。影片曝光後，掀起網友熱烈討論。

使用熨斗燙衣服要注意很多眉角，首先要了解衣服是什麼衣料製成，並適當控制熨斗溫度，接著要將衣服的左右邊袖子、背部和領子分區域一一燙平，再來是鈕扣附近的微小折痕要花更多心思，有些人會用熨斗尖小心翼翼地燙，也有人乾脆避開不燙，導致摺痕無法消除。

根據每日郵報報導瑞士整燙品牌觀察到這個現象，在TikTok拍教學影片，告訴民眾如何燙衣服鈕扣周邊的皺摺。他們先將一件襯衫放在燙衣板上，並將衣服鈕扣朝上方，並用熨斗依序燙鈕扣之間的布料，並指出這是大多數民眾常用的作法，「你可能會熨燙鈕扣周圍，避開鈕扣，就像它們是雷區一樣」，但不是正確的，接著分享一個更簡單技巧。

@laurastar_official

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他們將該件襯衫翻過來，讓熨斗兩次滑過鈕扣反面的布料，接著就將衣服翻回正面，鈕扣之間的布料變得很平坦且無摺痕。

該影片曝光後掀起討論，有網友對該作法感到訝異，「哇，我從來沒有想過要這樣做」、「我需要這個技巧」、「這個作法很有趣，必須嘗試一下」、「我感覺自己像個白痴，當然可以把襯衫翻過來燙」。

也有人不認同該廠商作法，指出燙鈕扣反面的衣料，會讓鈕扣壞更快，「許多鈕扣無法承受熨斗的熱度，很快就會損壞」、「你明明已經先熨好鈕扣之間的正面了，又翻過來燙，才會那麼平整啊，傻瓜！」、「不要用熨斗燙，買個直立式掛燙機就好了」。

TikTok 瑞士 品牌

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