星巴克遭竊！2賊破門闖入只偷了68元 「這原因」卻讓店長大失血

遇到竊賊大失血！馬來西亞傳出一起竊盜案，2名嫌犯闖入連鎖咖啡廳星巴克行竊，花了一番功夫卻只偷到10令吉（約新台幣68元），儘管遭竊的金額數目不大，但該店的店長卻完全笑不出來，因為嫌犯破壞了店內的玻璃門，害他必須花大錢維修，價格高達3500令吉（約新台幣2.4萬元）。

根據外國媒體《東方日報》報導，事件發生在馬來西亞新山市，本月7日清晨4點，2名男性嫌犯跑到一家星巴克犯案，先是打破店面的玻璃門，隨後闖入店內竊取現金。因當時店內未有員工在現場，且僅剩存錢箱內放有現金，嫌犯最終只偷到了10令吉便逃逸。

23歲的星巴克店長上班時發現異狀，立刻向警方報案，儘管店內僅失竊了現金10令吉，但他卻一點也高興不起來，因為嫌犯打破的玻璃門維修價格不斐，預估得花3500令吉修理，令他相當無奈。

當地警方表示，目前2名嫌犯尚未落網，將繼續追查。