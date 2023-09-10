快訊

基泰大直有門神？ 高嘉瑜爆監造人竟曾是建管處科員？

大學教師月花20萬養博士生做實驗 壓力大到憂鬱睡不著

不爽上班都在幫人善後 他故意擺爛「遲到早退」竟獲公司慰留

聯合新聞網／ 綜合報導
一位英國男子因不滿工作故意擺爛，沒想到公司還是不讓他離職。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位英國男子因不滿工作故意擺爛，沒想到公司還是不讓他離職。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

許多人工作賺錢，都希望能夠找到一個高薪的工作，甚至覺得只要有錢，工作環境差一點也沒關係。然而，若是身處在過於惡劣的環境，很快就會消磨掉工作熱情，甚至可能會影響人的身心，導致出現脫序行為，需要多加深思。

根據日本媒體「現代新書」報導，一位叫做艾力克的英國青年，過去從大學歷史系畢業之後，進到一間設計公司工作。雖然待遇相當優渥，不過就在艾力克任職之後，他發現自己單位的工作，美其名是支援其他單位，但結果總是在做幫別人善後、擦屁股般的事情，讓他漸漸感受到，自己的工作似乎沒有什麼意義。

艾力克曾經嘗試向公司反應問題，但是卻得不到有效解決。除此之外，公司還都用便宜的網路，所以速度非常慢，而且大家的工作狀況，似乎都在公司的監視之下，結果這一切壓力，讓艾力克開始受不了了。

艾力克決定故意遲到、早退，且幾乎每天午餐都會喝酒。有時甚至說要出去吃飯，就乾脆逗留好幾個小時才回來。後來他乾脆向公司遞交辭呈，沒想到公司選擇加薪慰留，讓艾力克又在公司待了一段時間。

最終，艾力克更加自暴自棄，外型上變得不修邊幅，甚至藉口說要出差，結果是跑去打高爾夫球。終於在他清醒的時候，意識到這樣下去不行，結果還是堅持辭掉工作。儘管後來薪水比原先低，但卻能過上平穩正常的生活，讓艾力克是鬆了一口氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

薪水 英國 職場

延伸閱讀

工人買下40年荒廢老屋「挖出6罐頭」 打開嚇壞：價值189萬

黑貓宅急便聯絡票藏玄機！這缺角一碰就懂「視障者更方便了」

為導航打開Google地圖意外抓姦！他目睹老婆10年前偷情現場

歐洲「最懶公民」躺平大賽20天未分勝負 參賽者：被寵上天

相關新聞

不爽上班都在幫人善後 他故意擺爛「遲到早退」竟獲公司慰留

許多人工作賺錢，都希望能夠找到一個高薪的工作，甚至覺得只要有錢，工作環境差一點也沒關係。然而，若是身處在過於惡劣的環境，很快就會消磨掉工作熱情，甚至可能會影響人的身心，導致出現脫序行為，需要多加深思。

高齡者開車「煞車踩成油門」原因在這！五狀況該避免駕駛

相對於一般駕駛，高齡者開車事故風險高。日本警察廳統計，2022年汽機車造成的死亡事故中，有16.7％是75歲以上老年駕駛所造成的。這其中又有28％的老年人，是因為操作不適而產生交通事故。因此銀髮族在開車前，可能要多注意一些地方，以免意外產生。

星巴克遭竊！2賊破門闖入只偷了68元 「這原因」卻讓店長大失血

遇到竊賊大失血！馬來西亞傳出一起竊盜案，2名嫌犯闖入連鎖咖啡廳星巴克行竊，花了一番功夫卻只偷到10令吉（約新台幣68元），儘管遭竊的金額數目不大，但該店的店長卻完全笑不出來，因為嫌犯破壞了店內的玻璃門...

健康來得及／富豪把抗癌當事業 砸數億找諾貝爾科學家研究細胞逆齡

罹癌令人聞之色變，一般人癌後調養方式不外乎飲食均衡與定期健檢。美國生技界創投大咖尼爾森（Robert Nelson）的抗癌方法跟這些原則差不多，不過「稍微激進一些」，包括每天把各種藥物當糖果吃、身穿「電流裝」運動強化肌肉、每半年做一次MRI。有錢就是任性的他還砸了數億美元組成「諾貝爾獎明星隊」，鑽研活化細胞、根治癌症等疾病的技術。來看看這位億萬富翁如何追尋他的長壽之夢。

陸使館表揚自家太空人…被抓包偷NASA照 網嘲諷：外宣失敗

中國駐法大使館昨天傍晚在社群媒體X上表揚自家太空人獲獎，配圖卻被眼尖網友發現是有美國國旗臂章的太空人麥肯雷斯，紛紛在下方...

鴛鴦颱風降暴雨！日本逾千民宅泡水 國寶建物積水數十公分高

今年第13號颱風鴛鴦已減弱為熱帶低氣壓，這兩天降下的大雨仍為日本福島縣等地帶來災情，淹水建物除了福島縣逾千棟民宅外，還包...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦