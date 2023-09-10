不爽上班都在幫人善後 他故意擺爛「遲到早退」竟獲公司慰留

許多人工作賺錢，都希望能夠找到一個高薪的工作，甚至覺得只要有錢，工作環境差一點也沒關係。然而，若是身處在過於惡劣的環境，很快就會消磨掉工作熱情，甚至可能會影響人的身心，導致出現脫序行為，需要多加深思。

根據日本媒體「現代新書」報導，一位叫做艾力克的英國青年，過去從大學歷史系畢業之後，進到一間設計公司工作。雖然待遇相當優渥，不過就在艾力克任職之後，他發現自己單位的工作，美其名是支援其他單位，但結果總是在做幫別人善後、擦屁股般的事情，讓他漸漸感受到，自己的工作似乎沒有什麼意義。

艾力克曾經嘗試向公司反應問題，但是卻得不到有效解決。除此之外，公司還都用便宜的網路，所以速度非常慢，而且大家的工作狀況，似乎都在公司的監視之下，結果這一切壓力，讓艾力克開始受不了了。

艾力克決定故意遲到、早退，且幾乎每天午餐都會喝酒。有時甚至說要出去吃飯，就乾脆逗留好幾個小時才回來。後來他乾脆向公司遞交辭呈，沒想到公司選擇加薪慰留，讓艾力克又在公司待了一段時間。

最終，艾力克更加自暴自棄，外型上變得不修邊幅，甚至藉口說要出差，結果是跑去打高爾夫球。終於在他清醒的時候，意識到這樣下去不行，結果還是堅持辭掉工作。儘管後來薪水比原先低，但卻能過上平穩正常的生活，讓艾力克是鬆了一口氣。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康