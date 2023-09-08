在家也能做星冰樂！ 女子用「這招」輕鬆省錢

星巴克的星冰樂系列受到許多人的喜愛，但每天買一杯，累積下來也是一筆不小的金額。根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，英國倫敦一名女子伊芙（Eve Edmunds）在她的TikTok上分享一段影片，教大家花更少的錢在家輕鬆DIY星冰樂。

影片中，伊芙在攪拌機中放入兩顆大冰塊，接著把冰過的星巴克瓶裝咖啡（法布奇諾）倒入，快速將兩者攪拌均勻。這時，原本液態的咖啡會變得像冰沙一樣，如泡沫般綿密，最後再把做好的星冰樂倒入杯子中，就大功告成了。

「這就是星冰樂！」伊芙告訴觀眾，瓶裝咖啡飲料可以從各種超市和零售店購買，只需要花費約2英鎊（約80元台幣），回家自行加入冰塊後快速攪拌，便能做出星巴克店裡賣的，一杯市值約5英鎊（約200元台幣）的星冰樂。

影片迅速竄紅，觀看次數將近400萬。一位網友留言，「推薦！我會做和妳一樣的事，再加一些巧克力脆片，就會變成可可碎片星冰樂！」還有人說，「把法布奇諾冰在冰箱約2小時，拿出來搖勻就可以了。」也有人分享更省錢方式，「買即溶咖啡和牛奶，溶解完成後再加冰塊混合攪拌。」