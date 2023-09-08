搭機突飄來惡臭味！正妹驚見「這東西」伸進座位 還不斷換姿勢

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聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子搭乘飛機前往越南，遇到後座乘客將雙腳放在她座位的扶手上，腳臭味四溢，令她作嘔。圖擷自每日郵報
一名女子搭乘飛機前往越南，遇到後座乘客將雙腳放在她座位的扶手上，腳臭味四溢，令她作嘔。圖擷自每日郵報

許多人出國多數選擇搭乘飛機，因此飛機禮儀也常成為討論話題。一名女乘客近期出國搭乘飛機，坐下來沒多久，一陣惡臭傳來，後來發現竟是後方乘客把光著的雙腳放在她的座位扶手上，令她作嘔。

《每日郵報》報導，一名27歲女子凱恩（Pornpreeya Keng）近日搭乘一班從泰國曼谷飛往越南胡志明市的廉航班機，當她就座後正在欣賞窗外風景時，突然傳來一陣惡臭味，令她十分不舒服，她試圖尋找臭味來源，發現竟是後方的男乘客將光著的雙腳放在她的座位扶手上，腳臭味四溢。

凱恩表示，她不斷地故意擺動身體，試圖引起後方乘客注意，但該名男子仍無視，但她不想直接面對這名無禮的乘客，所以決定用手機記錄下這一切。

凱恩指出，該名男乘客還不斷地移動調整姿勢，顯然是想找個最舒適的睡眠姿勢，導致臭味更加濃烈，讓她覺得超級噁心，最後她終於受不了了，只好向空服員求助，經空服員勸告，男子終於把腳收回去，凱恩馬上使用薄荷鼻吸劑減緩令人作嘔的臭味、用濕紙巾擦拭扶手，並表示「每個人都應該自我教育正確的搭機禮儀，若遇到和她相同情況，可以立刻向空服員請求協助」。

根據《世界新聞網》報導，具有10年飛機經驗的專業飛行員，曾以自身長時間與乘客接觸的親身經驗，針對搭機應注意事項提出11點忠告，其中第一點就是乘客應「好好坐著」，坐著時應雙腳著地，不要懸抬空中或跨放於前座，只要端正坐好一定可以妥當繫安全帶，如果做不到，表示「坐姿錯了」。

廉航

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