只要他上班業績就特別少…韓式炸雞店長一查「訂單有鬼」氣憤喊告

韓式炸雞近年來興起，並且迅速風靡多個國家，現在台灣街坊也能找到不少韓式炸雞店。不過在韓國，近來卻有一家店主，懷疑自己的員工故意擺爛，害他跟店家蒙受損失，氣得打算向店員提告求償的爭議。

根據日本媒體「AFP BB News」報導，這家炸雞店店長近來在網上PO文，指出在自己的店裡頭，每當輪到某位店員上班時，那時段的營業額就會明顯變少。於是他去檢查了訂單，發現該店員每次工作，都至少會取消2到3張以上的訂單。結算下來，恐怕已讓店家損失1500萬韓元（約相當於新台幣34萬7787元）的收入。

店長調閱監視器後，更發現該員工在出勤的六小時中，只接了5到6張訂單，其他時間則是都坐著打手機遊戲。店長當面質問店員這些狀況，對方則是以「去廁所」、「下訂之後馬上又來取消了」、「因為那不是外送區域所以拒絕了」等等理由推託，但全被店長識破。

店長進一步計算，自一月以來，已經累計957件訂單被店員擅自取消，總金額為2700萬韓元（約相當於新台幣57萬9645元），就連出勤最後一天，都把139萬韓元（約相當於新台幣32228元）的訂單取消了，氣得他打算蒐集證據，採取民事、刑事兩方面的法律行動，討回店家的損失。