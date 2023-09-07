三上悠亞被爆「一夜戰兩男」！2男團偶像上香閨密會 疑腳踏兩條船

日本人氣AV女優三上悠亞於今年8月正式引退，不少粉絲大感可惜。離開AV界後她轉戰參與不少電視節目及拍攝，亦經營自己的品牌，於Twitter坐擁逾500萬粉絲。但沒想到引退不足一個月，三上就被日媒爆出分別與2名傑尼斯事務所的人氣男偶像閨中蜜會，懷疑一腳踏兩船！

三上悠亞於今年8月16日30歲生日當天正式退出AV業界，誰知事隔不足一個月日本《週刊文春》日前便爆出她一夜連續與2名傑尼斯事務所男偶像家中密會的消息。拍攝到Kis-My-Ft2成員32歲千賀健永及浪花男子成員21歲長尾謙杜錯開數小時出入三上所居大廈，有一腳踏兩船之嫌。

21歲「浪花男子」成員長尾謙杜（圖自Twitter） 據悉現年32歲的千賀健永與三上於兩三年前認識，隨即發展成戀人關係。至今年6月，千賀向身邊人士表明兩人已經分手，但有指他仍然對三上依依不捨，經常會以要幫忙照顧女方的愛犬等理由出入她的家。8月31日千賀的Kis-My-Ft2隊友山宏光退團並離開傑尼斯事務所，當天晚上《週刊文春》拍到他到訪三上的公寓，逗留三個小時。

而千賀離開後約4小時的9月1日凌晨3時，《週刊文春》便拍到21歲長尾謙杜邊警惕著周圍環境邊走進三上所居大廈。再次拍到長尾的身影已經是10.5小時後的下午1點30分，帶著帽子及口罩從大廈離開。據知情人士指，長尾與三上發展關係是最近的事，由比三上小9歲的年下小鮮肉長尾熱烈追求攻勢。

9月3日《週刊文春》直擊訪問三上，指曾目擊千賀及長尾出入她的家，詢問她與兩人的關係。三上並未否認兩人多次她的居所，但就表示與他們皆沒有任何交往關係。文春亦去信傑尼斯事務所及三上的管理公司，但並未收到回應。

三上悠亞2009年加入SKE48以真名鬼頭桃菜進行活動，2013年因被拍到與傑尼斯前成員手越裕也熱吻而引起騷動、翌年退團。沒想到多年後又再被爆疑同時與2名傑尼斯偶像交往，稱得上是一名狠毒的「傑尼斯殺手」啊！

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文章授權轉載自《香港01》